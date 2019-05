“Con lo sport si cresce sani e si diventa cittadini onesti”

Marcianise, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Credo che iniziative come queste aiutino a formare i ragazzi attraverso le regole. Oggi c’e’ mancanza di regole, per questo esistono tanti bulli, tante baby gang, tante violenze per strada. Lo sport e’ l’antagonista di questi problemi – . Ha parlato in questi termini Gianni Maddaloni, presidente dello Star Judo Club e padre di Pino, oro olimpico a Sidney 2000, presente a Marcianise, in provincia di Caserta, in occasione di Vincere da grandi’, il progetto sportivo nato dalla sinergia tra Coni e Lottomatica.

‘Il Miur, il Coni e Lottomatica fanno un grande lavoro con i ragazzi -ha sottolineato il presidente dello Star Judo Club-. In particolare ci tengo a ringraziare proprio Lottomatica che oggi e’ qui e che, da tanti anni, mette a disposizione di Scampia dei fondi e non solo. Da’ magliette, gadget e se servono attrezzature, anche quelle. Credo che queste iniziative valgano oro perche’ i ragazzi facendo sport cresceranno sani e diventeranno cittadini onesti – , ha concluso Maddaloni.

(Adnkronos)