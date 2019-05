Cedar Holdings partecipa alla Conferenza “L’industria mineraria per il bene comune” in Italia, Esplorando il percorso per la cooperazio

– Nel suo discorso, Papa Francesco ha sottolineato come lo sviluppo sostenibile dell’industria mineraria debba diventare una norma di questo settore. Tutti gli stakeholder devono inoltre promuovere ulteriormente il consenso, proteggere e rispettare i diritti e gli interessi delle comunita’ locali utilizzando diversi mezzi, e devono prestare molta attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone interessate dalle attivita’ minerarie, mentre si incoraggia lo sviluppo di un’economia circolare e la protezione delle risorse delle generazioni presenti e di quelle future. La protezione dell’ambiente non deve dare spazio a concessioni per benefici economici. “I nostri sforzi e le nostre lotte per salvaguardare la nostra casa comune sono un viaggio realmente ecumenico, che ci sfida a pensare e ad agire come membri di una casa comune. Abbiamo bisogno di agire insieme per curare e ricostruire la nostra casa comune. Spero che la Conferenza con i leader dell’industria mineraria promuova un progresso reale,” ha dichiarato Papa Francesco.

Il discorso tenuto da Papa Francesco ha ricevuto risposte positive dai partecipanti. In rappresentanza delle societa’ minerarie asiatiche, King Cheung, invitato per la prima volta a partecipare alla Conferenza, ha dichiarato che Cedar Holdings ha sostenuto il valore aziendale di “creare, condividere, amare” e ha indicato il valore industriale quale maggiore responsabilita’ sociale. Nel corso degli anni, ha fornito servizi per una catena industriale di beni in grande quantita’ sicura e di alta qualita’ per oltre 8.000 grandi aziende nel mondo, e ha promosso attivamente lo sviluppo del settore minerario e l’efficienza complessiva della catena industriale. Allo stesso tempo, si e’ occupata di imprese per il benessere pubblico per un lungo periodo di tempo. Al momento, ha aiutato le aree montuose impoverite della Cina del sudovest per ridurre la poverta’ e ringiovanire la comunita’ rurale, grazie al supporto per l’istruzione, donazioni e progetti industriali. E’ stata anche impegnata nella conservazione del patrimonio culturale e nella cura della comunita’ oltre ad altre campagne nei luoghi dove sono ubicati i progetti industriali, e ha lavorato con partner e dipendenti per realizzare una “comunita’ dell’amore” per un futuro ecologico e sostenibile.

Cedar Holdings Group e’ un gruppo industriale integrato in Cina, con attivita’ aziendali che spaziano dai beni in quantita’, a nuovi materiali chimici, al turismo culturale e a servizi per le citta’ intelligenti, con un’unita’ indipendente per le opere di carita’ oltre a due societa’ quotate in borsa con azioni di tipo A. Dopo 22 anni di sviluppo, i ricavi annuali hanno toccato i 32,7 miliardi di dollari USA. Nel 2018, Cedar Holdings si e’ classificata al 361esimo posto nell’elenco Fortune Global 500.

I beni primari sono l’attivita’ aziendale di base di Cedar Holdings. Al momento, Cedar Holdings e’ stata una grande azienda leader della catena di beni primari in Cina. Vanta ricche risorse minerarie come ad esempio oro, rame, ferro e carbone nel mondo. Ha costituito sedi in piu’ di 10 Paesi tra cui Italia, Svizzera, Regno Unito, Germania, Australia e Singapore, con centri aziendali che si stanno diffondendo in Asia, Europa e Africa lungo la “Belt and Road”.

King Cheung ha dichiarato che nel futuro, Cedar Holdings accelerera’ la propria presenza globale, e rafforzera’ in modo completo i propri vantaggi di scala e di canale, lo sviluppo delle risorse e la capacita’ di servizi integrati della catena industriale nel mercato internazionale dei beni primari. Da una parte risolvera’ la domanda di materie prime dell’industria manifatturiera cinese. Dall’altra parte si impegnera’ a migliorare le condizioni di vita e le prospettive di impiego dei residenti che vivono nelle aree di produzione mineraria. “Cedar Holdings desidera cooperare con le parti interessate nel mondo per contribuire al benessere pubblico globale e a offrire amore e forza alla bellezza e alla luce del mondo.”

Il cardinale Peter Turkson e altri importanti rappresentanti della Santa Sede, oltre ai leader di piu’ di 40 societa’ minerarie del mondo, tra cui Andrew Forrest, Presidente del CdA di Fortescue Metals Group (FMG) dall’Australia, Mark Cutifani, Amministratore Delegato di Anglo American, e Tom Butler, Amministrato Delegato di International Council on Mining and Metals (ICMM), hanno partecipato alla Conferenza.

