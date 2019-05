Autonomia: michielli (confturismo veneto), ‘sento odore di missione impossibile’

Venezia, 7 mag. (AdnKronos) – ‘Autonomia, il brodo si allunga, sento odore di missione impossibile ‘. ? condensata in quest’affermazione la preoccupazione del presidente regionale di Confturismo Veneto Marco Michielli sull’iter della trattativa, lasciato in sospeso a tempo indeterminato.

‘La preoccupazione e altissima – afferma all’Adnkronos Michielli – Ormai non ci scommetterei piu nemmeno un centesimo. Le tensioni all’interno della maggioranza sono ormai all’ordine del giorno e il risultato e, quando va bene, un immobilismo su tutti i fronti, un ‘non decidere’ che ritengo inquietante. La logica mi spinge a pensare che il rischio di uno scioglimento anticipato del governo sia reale. In questa situazione vedo come una missione impossibile il passaggio di un provvedimento del genere. Da imprenditore, temo che l’emergenza sia la manovra economica che incombe sul Paese ‘.

Michielli, che nel marzo scorso aveva partecipato alla riunione della Consulta del Veneto (di cui fa parte) al Palazzo Grandi Stazioni a Venezia anche in veste di vicepresidente di Confcommercio Veneto, ora teme che “la questione dell’autonomia finisca nel dimenticatoio”.

