Amazon: apre deposito smistamento a fiume veneto, creera 100 posti lavoro (2)

(AdnKronos) – “Abbiamo colto con entusiasmo – rileva il sindaco di Fiume Veneto, Jessica Canton-, la volonta dell’azienda di scegliere Fiume Veneto come nuova e ulteriore sede per la propria attivita che – oramai – riscuote successo a livello mondiale. Siamo certi che questo nuovo insediamento logistico rappresentera anche un’opportunita per i nostri concittadini fiumani, in termini di nuovi posti di lavoro, per le imprese locali, favorendone l’attivita, oltreche un ulteriore servizio a vantaggio di tutta la comunita”.

In Italia ricorda il gruppo, Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato piu di 5.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel Paese nel 2010. Il centro di distribuzione Castel San Giovanni, primo sito logistico di Amazon in Italia, e stato inaugurato nel 2011. Nel novembre 2015 Amazon ha aperto il suo centro di distribuzione urbano a Milano per servire i clienti Amazon Prime Now.

Nel 2017 i centri di distribuzione di Passo Corese (RI) e Vercelli sono entrati in attivita: l’azienda ha investito per i due stabilimenti rispettivamente 150 milioni e 65 milioni, con la creazione di 1.200 posti di lavoro a Passo Corese e 600 a Vercelli entro tre anni dal lancio per supportare ulteriormente il costante incremento della domanda dei clienti e gestire la rapida crescita dei prodotti disponibili sul catalogo Amazon.

