Alimentazione: Censis, per 67% italiani futuro e’ piu’ salute che gourmet

Roma, 7 mag. (AdnKronos Salute) – Piu’ salutismo, meno gourmet. In un Paese che invecchia rapidamente, cresce l’attenzione per la prevenzione delle malattie tramite la buona alimentazione. Per il 66,7% degli italiani in futuro l’attenzione delle persone sara’ rivolta sempre di piu’ all’impatto dei cibi sulla salute e meno al gusto. Il salutismo diventa la frontiera piu’ avanzata dello stile alimentare italiano. E’ questo uno dei risultati della ricerca del Censis discussa oggi a Tuttofood, all’evento di presentazione del nuovo format di Fiera Milano Media’Intelligenza Alimentare’, dedicato alle connessioni tra alimentazione, scienza, medicina e tecnologia.

Oggi – si legge in una nota – ben il 94,4% degli italiani ritiene “molto” o “abbastanza” importante, tra i criteri che guidano l’acquisto dei prodotti alimentari, avere informazioni complete sugli ingredienti, la provenienza e altri aspetti che consentano di definire la biografia degli alimenti. Per i consumatori la tracciabilita’ e l’etichettatura hanno un grande valore, perche’ mettono nelle condizioni di distinguere con appropriatezza quello che fa bene da quello che fa male. Per il 77,3% degli italiani la scienza e le nuove tecnologie sono una risorsa per la sicurezza, la qualita’ e l’impatto positivo sulla salute dei cibi. Il giudizio favorevole resta alto per ogni livello di scolarita’: lo pensa il 72,8% di chi ha la licenza media, il 77,3% dei diplomati, il 79,2% dei laureati. Scienza e tecnologie per gli italiani non sono una minaccia, ma una risorsa essenziale per disporre di cibo salutare.

E per un’alimentazione intelligente, i media svolgono un ruolo importante. Secondo il 71,4% degli italiani, quando parlano di alimentazione, tv, radio, giornali e testate web dovrebbero concentrarsi sui cibi che fanno bene e aiutano a vivere piu’ a lungo e in buona salute. Ne sono piu’ convinti gli anziani (il 76,8%), ma la percentuale e’ alta anche tra i millennial (63,5%). Dai media ci si attende che aiutino le persone a scegliere i cibi salutari, che riducono i rischi di cronicita’ e di non autosufficienza, confutando fake news e falsi miti sugli alimenti. Perche’ per il 61,9% degli italiani oggi sui media circolano ancora troppe notizie sbagliate o parziali sul cibo.

