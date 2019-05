Agroalimentare in crescita

Roma, 7 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Crescita del valore aggiunto, dell’occupazione e delle imprese condotte da giovani, sono gli spunti positivi che il 2018 ha riservato all’agroalimentare italiano. E’ quanto emerge dal consuntivo sullo scorso anno che Ismea ha tracciato nell’ultimo numero di AgrOsserva e appena pubblicato sul sito Ismea Mercati.

Dopo un 2017 penalizzato dall’andamento meteorologico, nel 2018 l’agricoltura e’ tornata a dare un contributo positivo all’economia nazionale (+0,9% il valore aggiunto in termini reali).

Anche l’occupazione del settore e’ cresciuta dello 0,6% rispetto al 2017, sintesi di un aumento dell’1,6% degli addetti dipendenti e di un lieve decremento degli indipendenti. Il numero di imprese agricole archiviate nel Registro delle Imprese, circa 750 mila a fine 2018, registra una lieve flessione, riconducibile al processo di medio-lungo termine di razionalizzazione del settore. Nel frattempo, le imprese agricole giovanili (con responsabile under 35) sono cresciute del 4,1%.

Piu’ dinamico il settore dell’industria alimentare con un aumento del valore aggiunto del 2,7%, seppure in rallentamento rispetto al 2017 quando aveva tracciato un +3,8%; in crescita anche gli occupati del settore (+3,1% nel 2018, dopo il +1,9% nel 2017), a fronte di un numero di imprese rimasto per lo piu’ allineato al livello del 2017, poco al di sotto delle 71 mila unita’.

Sul fronte della redditivita’ in agricoltura, Ismea stima, invece, un lieve peggioramento dei conti delle aziende, dovuto all’aumento dei prezzi medi degli input di produzione (+3,2%), con rincari soprattutto nel capitolo dei prodotti energetici, mangimistica e salari, a fronte di una stabilita’ dei prezzi corrisposti agli agricoltori.

Gli scambi agroalimentari con l’estero hanno fortemente risentito dell’incertezza globale e del rallentamento dell’economia mondiale.

Le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari, quasi 41,8 miliardi di euro, dopo il +7,4% del 2017, sono aumentate solo dell’1,2% nel 2018, subendo particolarmente la decelerazione della domanda internazionale dei principali partner commerciali.

Anche la spesa delle famiglie italiane per prodotti agroalimentari ha segnato un timido +0,3%, dopo il +3,2% del 2017. Nel corso di tutto il 2018 sono stati i prodotti a largo consumo confezionati a trainare la spesa (+1,9%) mentre per i prodotti sfusi (pari al 32,1% del valore del carrello) la spesa si e’ contratta del 3,1%.

Nel complesso, il lieve incremento della spesa e’ riconducibile all’aumento dei prezzi medi delle referenze; si evidenzia inoltre una maggior disponibilita’ all’acquisto di bevande (+1,9%), che di generi alimentari (+0,1%).

