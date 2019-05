Venezia: porto aperto a tutti con laboratori ludico – didattici e visite in barca

Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – Un fittissimo programma di attivita rivolto ai diversi pubblici per coronare i 20 anni di Porto Aperto: cosi il Porto di Venezia aderisce all’iniziativa indetta da Assoporti ‘Italian Port Days – “Opening Port Life and Culture to people”, che avra luogo dal 15 al 20 maggio lungo tutte le coste della penisola. Per l’occasione a Venezia saranno offerte numerose iniziative dedicate a pubblici di ogni tipo, che si svolgeranno sia nel waterfront storico di Santa Marta che a Porto Marghera.

Si inizia con ‘Kids on board ‘ un’iniziativa dedicata ai bambini delle scuole primarie, che per 4 giorni avranno la possibilita di scoprire il porto e i suoi protagonisti tramite laboratori ludico-didattici appositamente studiati per i piu piccoli. Questi potranno poi salire a bordo dei mezzi nautici di Capitaneria di Porto, Rimorchiatori, Ormeggiatori e Piloti del Porto di Venezia e vivere un’esperienza da ‘piccoli comandanti ‘.

Anche gli studenti piu grandi saranno coinvolti nelle attivita dei Port Days, grazie alla collaborazione con l’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica S. Venier: in quei giorni si svolgera infatti la seconda edizione della ‘Settimana del Mare ‘, occasione di alternanza scuola-lavoro che vedra gli studenti protagonisti di laboratori, visite guidate, seminari ed esperienze sul campo. Venerdi 17 maggio, a chiudere i lavori della settimana, gli studenti parteciperanno ad una visita guidata in barca alle infrastrutture portuali di Marittima e Marghera.

(Adnkronos)