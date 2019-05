Veneto, tra sabato e domenica le anteprime del festival della bonifica

Venezia, 6 mag. (AdnKronos) – Portogruaro, Caorle, Cavallino-Treporti, Fossalta di Piave, San Dona di Piave: saranno le citta protagoniste dei numerosi eventi che sabato 11 e domenica 12 maggio anticiperanno la seconda edizione di TerrEvolute |Festival della bonifica, in programma dal 16 al 19 maggio a San Dona di Piave. L’evento e organizzato da Anbi Veneto, con i suoi 11 Consorzi di Bonifica – Adige Euganeo, Adige Po, Acque Risorgive, Alta Pianura Veneta, Bacchiglione, Brenta, Delta del Po, L.E.B. (Lessinio Euganeo Berico), Piave, Veneto Orientale, Veronese – e dall’Universita degli Studi di Padova. I temi centrali di quest’anno saranno: le opportunita, le sfide e i rischi legati alla risorsa idrica.

Al centro di ogni evento organizzato sara posto l’importante rapporto tra uomo e ambiente. Nella due giorni di prefestival per ‘Idrovore aperte ‘ saranno organizzate visite guidate ad importanti impianti idrovori del Basso Piave, come le idrovore del Termine, Torre di Fine e Cittanova; ma saranno visitati anche gli impianti privati di Ca’ Corniani e di Genagricola.

Sabato 11 saranno in programma due tour guidati in autobus, uno al mattino e uno pomeridiano, che prevedono anche la visita alle aziende agricole di Veneto Agricoltura ‘Diana ‘ di Mogliano Veneto e ‘Vallevecchia ‘ di Caorle (localita Brussa). Nella stessa giornata, ‘Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene ‘, sara un entusiasmante tour in barca a remi sulle acque del Lemene, con partenza e ritorno dall’Oratorio Madonna della Pescheria di Portogruaro.

