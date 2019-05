Veneto, tra sabato e domenica le anteprime del festival della bonifica (2)

(AdnKronos) – Spazio anche all’arte, con la personale di Debora Antonello, ‘Terre d’acqua ‘, presente presso Sala delle Colonne del Municipio di Portogruaro. A concludere la prima giornata, infine, il suggestivo evento ‘Al magico borgo di Ca’ Corniani ‘ (Caorle): dal borgo all’idrovora con carrozze e cavalli, laboratori per bambini, danza aerea e… volo in mongolfiera!

Domenica 12 sara una giornata in cui largo spazio verra dedicato all’arte, con le mostre allestite negli infopoint di Portogruaro e San Dona, nelle idrovore di Termine, Torre di Fine e Cittanova. Presso la Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di San Dona di Piave si potra inoltre visitare la mostra ‘Di Natura Paesaggi / Perturbazioni ‘, a cura di Giorgio Baldo.

Anche in questa giornata si potra prendere parte a numerosi tour in autobus, bicicletta o in barca, potendo scegliere tra ‘La foce del Piave ‘ – Paesaggi in trasformazione tra interventi antropici e modificazioni naturali; ‘Di Ruota in Ruota alla scoperta delle cattedrali dell’acqua ‘ – Biciclettata da Portogruaro all’idrovora di Sindacale; ‘Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene ‘; ‘Sulle tracce di Hemingway ‘ – Storie dal Piave ai tempi della Grande Guerra. Per tutti i dettagli con itinerari e orari, o per prenotare i tour, visitare il sito: www.festivalbonifica.it

