TriMas acquisisce la vicentina Taplast SpA

Bird & Bird, PwC TLS Avvocati e Commercialisti, PwC Deals, Picozzi & Morigi, BC&A e Studio Legale SAT hanno prestato assistenza nell’acquisizione da parte di TriMas Corporation di Taplast SpA, azienda vicentina leader in Europa nella produzione di pompe, tappi in plastica e dispensers ecologici senza parti in metallo.

TriMas Corporation, societa` americana quotata al Nasdaq, operante in diversi settori industriali tra cui il packaging tramite la propria divisione Rieke, ha infatti sottoscritto un accordo con gli azionisti (la famiglia Santagiuliana e Alkemia SGR) e contestualmente completato l’acquisizione di Taplast.

Lo studio legale Bird & Bird ha assistito TriMas con un team multinazionale e multidisciplinare coordinato dal socio Stefano Silvestri e composto da Linda Pietrostefani e Carlotta Tedeschi, Davide Biasotti, Beatrice Venturelli (tutti corporate), Gaetano Salvioli (tax), Daphne Diorio Borri (employment), Jacopo Nardelli (public law) nonche Ivan Sagal, Robert Cuperka e Katarina Ondrovicova (sede di Bratislava) e Caroline Mouriquand (sede di Lione).

PwC Deals e PwC TLS, con un team multidisciplinare coordinato da Giuseppe Rana e Alessandro Di Stefano e composto da Alessandro Campione, Daniela Mentesana, Luigi Mascellaro e Joseph Gehring, hanno assistito TriMas per le due diligence finanziaria e fiscale e per i profili di deal structuring e tax.

Picozzi & Morigi, con il socio fondatore Alessandro Picozzi e Vincenzo Palmisano, ha assistito Paolo Santagiuliana e Alkemia SGR, mentre Alessandro Baschirotto, socio fondatore di BC&A, per la parte fiscale e finanziaria, e Alvise Spinazzi, name partner dello Studio Legale SAT, per la parte legale, hanno affiancato Stefano Santagiuliana.

Advisor finanziario di Taplast e dei venditori e` stata Alantra, con un team composto da Lorenzo Astolfi, Vincenzo Scotto di Frega e Filippo Bartolucci.

Scopri tutti gli incarichi: Alessandro Baschirotto – BC&A; Davide Biasotti – Bird & Bird; Robert Cuperka – Bird & Bird; Daphne Diorio Borri – Bird & Bird; Caroline Mouriquand – Bird & Bird; Jacopo Nardelli – Bird & Bird; Katarina Ondrovicova – Bird & Bird; Linda Pietrostefani – Bird & Bird; Ivan Sagal – Bird & Bird; Gaetano Salvioli – Bird & Bird; Stefano Silvestri – Bird & Bird; Carlotta Tedeschi – Bird & Bird; Beatrice Venturelli – Bird & Bird; Vincenzo Palmisano – Picozzi & Morigi Studio Legale; Alessandro Picozzi – Picozzi & Morigi Studio Legale; Alessandro Campione – PwC Legal; Alessandro di Stefano – PwC Legal; Joseph Gehring – PwC Legal; Luigi Mascellaro – PwC Legal; Daniela Mentesana – PwC Legal; Giuseppe Rana – PwC Legal; Alvise Spinazzi – SAT;