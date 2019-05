Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 08/05/2019 – 12/05/2019

Inizio: 10:00 – Fine: 12:00

Luogo

CENTRO CIVICO F. PRESCA

Nome dell’Associazione: p63 Sindrome E.E.C. International Onlus

Recapito telefonico per l’evento: 3333063353

Email: [email protected]

Sito web: www.sindrome-eec.it

Tipologia:

Comune di Selvazzano Dentro in collaborazione con Terzo tempo in azione organizza un corso base per l’utilizzo dello smartphone.

(CSV di Padova)