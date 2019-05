Sanita’: processo medici Cucchi, pg chiede prescrizione reato

Roma, 6 mag. (AdnKronos Salute) – Non doversi procedere, per prescrizione del reato: e’ quanto ha chiesto il pg al processo in corso alla Corte d’assise d’appello, in cui sono imputati cinque medici dell’ospedale Sandro Pertini di Roma per la morte di Stefano Cucchi, arrestato nell’ottobre 2009 per possesso di droga e deceduto una settimana dopo.

Il procuratore, nel corso della requisitoria, ha definito “molto ben fatta” la perizia depositata. “I periti sono stati bravi a far luce sulla vicenda in modo equilibrato – ha detto – Sottoscrivo in toto quanto scritto da loro”.

“La prescrizione del reato e’ una sconfitta per la giustizia – ha sottolineato nella sua requisitoria – ma questo processo e’ stato fatto fra mille difficolta’”.

(Adnkronos)