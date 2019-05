Maltempo: arpav, in veneto a inizio maggio e tornato l’inverno (3)

(AdnKronos) – Cosa succede nei prossimi giorni. Da oggi e fino alla prima parte di mercoledi 8 il tempo sara in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime saranno in aumento anche marcato lunedi, piu contenuto martedi, ma risulteranno comunque ancora inferiori alla media del periodo. Le temperature minime saranno in diminuzione nella notte tra lunedi e martedi, con valori molto inferiori alla media, per poi aumentare nella notte successiva.

Dal pomeriggio di mercoledi e previsto un nuovo moderato peggioramento, per l’approfondimento sulla Francia di una depressione che apportera correnti umide in quota da Sud-Ovest con conseguente aumento della probabilita di precipitazioni. Tuttavia l’entita dei fenomeni sara assai meno significativa rispetto all’ultimo fine settimana e anche il limite delle nevicate sara piu alto (intorno a 1500-1800 m), trattandosi di una perturbazione di origine atlantica con correnti meno fredde.

