Maltempo: arpav, in veneto a inizio maggio e tornato l’inverno (2)

Venti forti. Dalle prime ore di domenica si e avuta una marcata intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, non solo in quota ma anche a tratti nelle valli, sulle zone pedemontane, sulla pianura e sulla costa. I venti si sono poi in genere attenuati nel pomeriggio-sera di domenica. Le raffiche piu forti si sono verificate sui Lessini/zone pedemontane di Verona (129 km/h a Marano di Valpolicella, 120 km/h a Bardolino-Calmasino, 106 km/h a Bosco Chiesanuova) e sul Rodigino (98 km/h a Lusia, 93 km/h a Pradon-Porto Tolle). Raffiche forti anche nel Bellunese (89 km/h a Quero); nel Padovano (83 km/h a Faedo); nel Trevigiano (79 km/h a Follina); nel Veneziano (73 km/h a Campagna Lupia).

Temperature in calo. Nella giornata di domenica le temperature massime sono state molto inferiori alla norma del periodo, in genere di circa 10 gradi. Nei capoluoghi di provincia abbiamo registrato: 11.5 C a Vr, 12.1 a Vi, 12 a Tv, 13.6 a Ro, 12.7 a Pd, a fronte di una media del periodo di circa 21-22 C; a Ve abbiamo misurato 13.2 C contro i circa 20 C di media; a Bl abbiamo misurato 9.9 C contro i circa 20 C di media.

