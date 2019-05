L’informazione oltre gli stereotipi e le fake news, per la costruzione di contesti inclusivi

Sto caricando la mappa ….

Data – 10/05/2019

Inizio: 14:30 – Fine: 20:00

Aula Magna Palazzo del Bò

Nome dell’Associazione: Università e Comune di Padova

Recapito telefonico per l’evento: 0498276464

Email: [email protected]

Sito web: https://ilbolive.unipd.it/it/event/linformazione-oltre-stereotipi-fake-news

Il seminario aperto si propone di fornire stimoli e indicazioni per mettere a fuoco le fake news, riconoscerne le ricadute negative e il loro essere barriere allo sviluppo di società inclusive, solidali, sostenibili, delineando piste operative che ci aiutino a superare la logica della “verità fai da te”, spesso fonte di pregiudizi, rancore sociale, diffidenza, e a individuare i pilastri di una informazione di qualità, capace di essere fondamenta non solo per lo sviluppo democratico, ma anche inclusivo e sostenibile.

Oggi si assiste infatti all’irrompere nel grande villaggio virtuale e globale di milioni di fake news, che investono l’ambito politico, sociale e anche del sapere scientifico, difficilmente arginabile. E queste non falsificano solo il presente ma anche il futuro, in quanto presentano scenari diversi dalla realtà, alcuni troppo positivi, capaci di nascondere i problemi e favorire chi si trova al potere, altri così negativi da facilitare forme di egoismo e una sorta di immobilismo sociale nell’idea che non è possibile fare nulla.

Ecco allora che l’agire contro le fake news ben si sposa con l’obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030, con l’idea che si debbano promuovere istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti, processi decisionali democratici, partecipativi, aperti a tutti e tutte, anche grazie all’accesso alle informazioni e la protezione delle libertà fondamentali.

La partecipazione al seminario è gratuita, su iscrizione.

(CSV di Padova)