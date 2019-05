Il futuro e’ carbon-free, ma la crociata contro il diesel potrebbe essere controproducente

(Milano, 6 maggio 2019) – L’elettrico e’ un mercato in continua crescita e, sebbene i numeri di vendita a livello globale continuino ad aumentare, ci si inizia a chiedere se si tratti davvero della scelta piu’ sostenibile

Milano, 6 maggio 2019 – Nella prossima puntata di The Mobility, in diretta martedi’ 7 maggio alle ore 17.30, Serena Cappelletti ospitera’ negli studi di LeFonti.TV (www.lefonti.tv) Mario Verna, Direttore Generale di Ssangyong. La terza edizione del White Paper di REPOWER sulla ‘Mobilita’ sostenibile e veicoli elettrici – lo evidenzia chiaramente: a livello globale, nei prossimi 20 anni le auto elettriche toccheranno il 55% delle vendite totali, con un parco auto che sara’ rappresentato per il 33% da macchine ‘carbon free – . Per far fronte ad una simile trasformazione e’ necessario che l’ecosistema che ruota intorno al veicolo elettrico si muova di pari passo. Nonostante l’impulso al cambiamento sia presente, l’Italia risulta essere un passo indietro rispetto a molte altre nazioni, la Germania ha previsto entro il 2020 l’installazione di 1,2 milioni di stazioni di ricarica, mentre nel Bel Paese saranno poco meno di 20mila. A livello globale la Cina rimane il maggiore player, entro il 2020 e’ stata stimata l’implementazione di 5 milioni di colonnine di ricarica. Quando si tratta di elettrico non mancano le perplessita’, come dichiarato dal Cnr – Istituto Motori ‘Il Diesel? Tenuto conto di tutto, per il clima ad oggi e’ meglio di un motore elettrico – . Il ragionamento, ovviamente, non riguarda l’inquinamento prodotto in loco. Le tecnologie motoristiche in sviluppo saranno in grado di proiettare i motori convenzionali ad un livello di inquinamento praticamente trascurabile nel prossimo decennio. ‘Un cambiamento nel sistema energetico dei trasporti e’ assolutamente urgente, ma una massiccia elettrificazione della mobilita’ sposterebbe la localizzazione delle sorgenti emissive di CO2 dai veicoli alle centrali – . Gli stessi risultati erano stati riscontrati nell’aprile del 2016 da uno studio francese da parte dell’ADEME, l’agenzia per l’ambiente e la gestione dell’energia. Ci si inizia dunque a domandare se davvero la fuga da un motore diesel possa apportare un beneficio ambientale. Sono infatti i vecchi motori diesel ad inquinare non quelli di nuova generazione, tra un motore euro1 (1993) e uno di oggi e’ stato registrato il 95% in meno di emissioni. Nell’ultima analisi del mercato italiano relativa all’anno 2018 pubblicata dal UNRAE, dopo un decennio di progressivi cali, come richiesto dalle normative europee, il 2018 ha visto una inversione di tendenza con una crescita della CO2 media ponderata a 114,7 g/km. Cio’ a causa del calo delle vendite delle alimentazioni diesel che, rispetto ad altre motorizzazioni, emettono meno CO2. Non rimane dunque che riflettere se la crociata perpetrata nei confronti del diesel non sia estremamente controproducente. Mario Verna, classe 1972, ha frequentato il liceo classico per poi conseguire la laurea in Ingegneria meccanica. Dal 2001 al 2017 ha lavorato in Fca, dove ha ricoperto diversi incarichi nell’ambito commerciale, chiudendo la sua esperienza come responsabile della logistica. Da ottobre 2017 e’ in Ssangyong con il ruolo di Direttore Generale. Nato nel 1936, Gruppo Koelliker e’ una realta’ in continua crescita ed evoluzione che, ispirato dalla filosofia aziendale di misurarsi con sfide sempre nuove e guardare al futuro attraverso innovazione e professionalita’, ha commercializzato oltre 1.800.000 veicoli di numerosi brand tra cui la giapponese Mitsubishi – di cui e’ importatore e distributore unico dal 1979 – e dal 2003 la coreana SsangYong.

The Mobility’The Mobility – nasce dall’esigenza di conoscere in modo piu’ approfondito il nuovo concetto di ecosistema urbano. Mobilita’ sostenibile, tecnologia, rivoluzione elettrica, linee e design: questi i contenuti del nuovo format di Le Fonti TV. L’avvento della mobilita’ elettrica ed il conseguente spostamento in un mondo fatto di contenuti, forme, visioni e colori nuovi. Nuovi business nella mobilita’, l’etica e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale al servizio dell’uomo, come cambia il modo di socializzare e i valori nell’educazione stradale. Nuove modalita’ di spostamento e conseguenti nuove valutazioni giuridiche. Valori, parametri, esigenze che vivremo insieme settimanalmente. Un programma per essere al passo con uno scenario in movimento verso un ambiente sempre piu’ sostenibile. Una fotografia del mondo della mobilita’ che cambia attraverso le esperienze delle aziende del settore automotive che hanno saputo adeguarsi e rinnovarsi. Imprenditori e manager in primo piano per raccontare il proprio punto di vista e la strategia dell’azienda in tema di evoluzione, descrivendo la filosofia, la missione ed i valori della tradizione che si celano dietro le scelte che legano le storie delle aziende a questo nuovo modo di muoversi nel mondo. ‘The Mobility – vuole essere una trasmissione in diretta semplice ed efficace basata sull’informazione e l’attualita’ del mondo della mobilita’ in sintonia con le linee editoriali economiche-finanziarie della rete.

Le Fonti TVLe Fonti TV e’ la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione e’ riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Le Fonti TV e’ una realta’ affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook e siti verticali partner.

