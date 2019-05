Il Festival Corti a Ponte entra nel vivo

Corti a Ponte – 12° festival internazionale di cortometraggi

dai 3 ai 99 anni

Ponte San Nicolò, Padova e Legnaro

Una settimana di proiezioni, workshop e meeting internazionali dedicati all’educazione cinematografica di bambini e ragazzi.

Entra nel vivo “Corti

a Ponte”, festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’omonima

associazione di promozione sociale che nel 2018 ha visto superare i 2000

spettatori, per un evento unico nel suo genere in Italia, attento anche a

giovani e giovanissimi, intesi sia come spettatori sia come autori, a partire

dai 3 anni di età.

L’inaugurazione ufficiale del Festival si terrà martedì 7 maggio alle 18.00 nell’atrio del Municipio di Ponte San Nicolò (PD), L’evento, aperto ad un pubblico “dai 3 ai 99

anni”, come recita il claim di “Corti

a Ponte” vedrà ospite, oltre alle Autorità e agli organizzatori, anche Nicoletta Bertelle, illustratrice di

libri per l’infanzia e autrice dell’immagine di Corti a Ponte 2019, che metterà

in mostra i disegni da lei creati per illustrare la sigla animata, protagonista

anche del “Concorso colonne sonore”, sezione competitiva aperta a musicisti e

rumoristi, chiamati a sonorizzarla.

Nicoletta Bertelle

Gli appuntamenti del Festival inizieranno tuttavia già nel

primo pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00,

al Centro Culturale “Rigoni Stern” di

Ponte San Nicolò, con la prima data

del workshop di animazione “Animated

photo stories from old Bulgaria” dedicato ai giovani dai 10 ai 14 anni. Radostina Neykova – animatrice,

illustratrice, professore associato alla Bulgarian Academy of Science e docente

di Dramaturgy of Animated Film alla National Academy for Theatre and Film Art

di Sofia – insegnerà ai partecipanti a raccontare storie animando vecchie

fotografie ritagliate. Gli altri incontri si terranno, negli stessi orari,

anche mercoledì 8 e giovedì 9 maggio.

A conferma della propria volontà di diffondere la cultura e

la fruizione della Settima Arte, “Corti a Ponte” ospiterà alle 21.00, sempre al Centro Culturale “Rigoni Stern”, la conferenza di Jacqueline Cosgrove del Wide Angle Film

Festival (Sidney, Australia), festival itinerante, costruito secondo i principi

dell’accessibilità universale. Il tema che verrà affrontato è quello de “Il Cinema Accessibile” che declina in

ambito cinematografico una nuova prospettiva culturale che mette in discussione

alcune convinzioni stereotipate che trattano il tema della accessibilità

universale come una disciplina riservata a pochi esperti e alle persone con

disabilità.

Mercoledì 8 maggio

alle 20.00 iniziano nella Sala civica Unione Europea (Viale del

Lavoro – Ponte San Nicolò (PD) le proiezioni

vere e proprie delle sezioni competitive del festival che dureranno fino a sabato 11 maggio, serata

dedicata alle premiazioni. Ogni appuntamento inizierà con le opere cinematografiche realizzate da autori

in erba. Questi ultimi sono appunto i giovanissimi artisti protagonisti di “3.20” e “3.20 Km0” sezioni dedicate ai

cortometraggi prodotti da bambini e ragazzi di tutto il mondo dai 3 ai 20 anni

di età. Nell’edizione 2019 sono stati visionati circa 400 cortometraggi

fatti dai ragazzi, provenienti da 49 paesi diversi I premi saranno attribuiti

da giurie senior e junior, composte da studenti delle scuole (dai 5 ai 19 anni)

che hanno seguito un percorso di critica cinematografica.

A partire dalle 21.15

inizieranno le proiezioni della sezione ufficiale dedicata ai cortometraggi,

che saranno sottoposti agli occhi attenti della giuria composta quest’anno

dalla sceneggiatrice e regista Mariachiara

Manci, vincitrice con il cortometraggio Bagaglio

in eccesso (2015) del Premio Mattador per la sceneggiatura e del premio

alla Miglior Regia al festival Salento Finibus Terrae. Con L’estremo

saluto (2018) ha vinto il premio alla

Miglior Sceneggiatura al Pordenone Film Festival. Insieme a lei il filmaker Marco Zuin, autore di cortometraggi e

documentari sociali selezionati in numerosi Festival nazionali e internazionali

e Marco Trevisan, organizzatore di Euganea

Film Festival.

Tra gli appuntamenti collaterali del Festival, giovedì 9 maggio troviamo alle ore 18.00 al Centro Culturale “Rigoni Stern” un incontro con gli autori della

sezione ufficiale del festival che presenteranno il processo di produzione

della loro opera e risponderanno alle domande dei presenti. Ospiti

dell’incontro saranno Radostina Neykova,

regista di “Ugly fairy tale”

(Bulgaria 2017), cortometraggio di animazione, i cui fotogrammi sono stati

ricamati a mano su stoffa, uno per uno; e Alexandre

De Villeneuve, distributore di “Carlito Leaves Forever” (2018 – Peru – 8

min), cortometraggio girato nella foresta amazzonica da Quentin Lazzarotto sotto

l’egida di Werner Herzog.

Dopo un venerdì 10

maggio dedicato alle proiezioni, la mattina di sabato 11 maggio “Corti a Ponte” si sposterà a Padova dove, alle 10.00 nella sede del Barco Teatro (Via Orto Botanico, 12)

inizierà l’“Internazional meeting for

film education”, momento di incontro, scambio e confronto tra tutte le

persone coinvolte a vario titolo nell’educazione cinematografica di bambini e

ragazzi. Il meeting mira alla condivisione delle buone pratiche, a mettere in

luce la conoscenza delle difficoltà e delle opportunità dei diversi paesi e

vuole essere di stimolo alla collaborazione internazionale. Obbiettivi che

“Corti a Ponte” persegue già dalla sua fondazione e che lo ha portato a

partecipare attivamente al dibattito internazionale sull’educazione al cinema e

al dialogo con diverse associazioni e festival internazionali che operano in

questo ambito, tra le quali l’Animator

fest (Jagodina, Serbia) e il Sydney

International Festival of Films by Children (Australia), che sono anche

partner del festival. Tra gli ospiti del convegno: Jacqueline Cosgrove, Bardic studio (Sidney, Australia); Radostina Neykova, Bulgarian Academy of

Science (Arts Studies), National Academy for Theatre and Film Art, Sofia

(Sofia, Bulgaria); Oleg Svobodin,

Detective studio (Yaroslavl, Russia); Marija

Vulic, Ja Film (Serbia).

Il meeting sarà seguito dalla visita guidata, alle 15.30, all’Orto Botanico di Padova, UNESCO World Heritage Site in quanto

rappresenta la culla della scienza, degli scambi scientifici e della

comprensione delle relazioni tra la natura e la cultura. La

visita guidata è gratuita ma il costo del biglietto d’ingresso è a carico del

partecipante (8,00 euro, gratuito per studenti e docenti UNIPD). Max 30

persone. Prenotazione obbligatoria.

Al termine, si torna alla Sala civica Unione Europea di Ponte San Nicolò, dove, a partire

dalle 20.00 si terranno le premiazioni della 12° edizione di “Corti a Ponte”, festival internazionale di

cortometraggi – dai 3 ai 99 anni.

“Corti a Ponte” è ideato da Corti a Ponte APS e gode del patrocinio

della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e dei Comuni di Padova, Ponte San Nicolò e Legnaro.

E’ organizzato con il sostegno del Comune

di Ponte San Nicolò, del MIUR e

del MIBAC nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola,

con la collaborazione dell’Ufficio

Scolastico Territoriale di Padova, del Comune di Padova, del Polo

Multifunzionale di Agripolis, dell’Associazione Kinima di Padova,

dell’Associazione Vite in viaggio, del CIAS – Coordinamento Italiano

Audiovisivo a Scuola, di Agiscuola Tre Venezie. Partner dell’iniziativa

sono il Comune di Ponte San Nicolò, l’Istituto

Comprensivo di Ponte San Nicolò, il Liceo Artistico “Modigliani” di Padova,

l’Istituto Comprensivo di Legnaro, la Scuola dell’infanzia di Roncaglia,

Animator fest (Jagodina, Serbia), The Sydney International Festival of Films by

Children (Australia).

Sito ufficiale del Festival: https://www.cortiaponte.it

