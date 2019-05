Casa popolare a rom, proteste a Casal Bruciato

Presidio di alcuni abitanti del quartiere romano contro la decisione di assegnare l’alloggio a 14 membri di una famiglia, provenienti dal campo La Barbuta



Roma, 6 mag. (AdnKronos) – A Casal Bruciato, zona est di Roma, si rischia una nuova Torre Maura con i residenti in strada e i rom scortati dalle forze dell’ordine. Da questa mattina poliziotti, carabinieri e agenti della Polizia Locale sono in strada, in via Satta, dove al civico 20 e’ stato assegnato un alloggio popolare a una famiglia rom. Quattordici persone provenienti dal campo La Barbuta andranno ad abitare in un appartamento di nemmeno 100 metri quadri. “I residenti del quartiere stamattina mi hanno chiamato per chiedermi supporto sull’onda di una anomala situazione in via Facchinetti – spiega all’Adnkronos Stefano Borrelli, esponente del coordinamento d’azione del IV municipio – dove si e’ riusciti a scongiurare una assegnazione, sempre a una famiglia rom. Sempre oggi, tra l’altro, la stessa cosa sta avvenendo a Casal de’pazzi, ormai una consuetudine”. “I quattordici rom che si sono visti assegnare la casa sono scortati da quaranta tra poliziotti, carabinieri e vigili urbani – aggiunge Borrelli – Alla fine sono diventati come i parlamentari, anzi, hanno piu’ scorta loro”.

E’ in corso un presidio di alcuni residenti di Casal Bruciato per protestare contro l’assegnazione.”Domani, a partire dalle 17, ci riuniremo in una assemblea pubblica mentre nei prossimi giorni ci sara’ una manifestazione di Casapound – annuncia Fabrizio Montanini, del comitato Tiburtina-Beltramelli – Una protesta spontanea ma fondamentale per contrastare questi scellerati criteri di assegnazione delle case popolari che favoriscono in rom a discapito dei romani”.

“Da quanto ci risulta in zona Casal Bruciato, via Satta n.20, l’amministrazione 5 Stelle avrebbe assegnato un nuovo alloggio popolare a una famiglia rom” dice Fabrizio Ghera, capogruppo alla Regione Lazio e candidato alle elezioni europee nel collegio Italia-Centro. “Si tratterebbe di 14 persone, provenienti dal campo La Barbuta, che andrebbero ad abitare tutti insieme nello stesso appartamento. Sempre in queste ore analoga situazione e’ accaduta in via Schopenhauer n.66 dove un’altra famiglia rom ha ottenuto una casa popolare, e stranamente con una domanda fatta nel 2018: se cio’ risultasse vero significa che avrebbe saltato le graduatorie”. “Dopo via Facchinetti, nel IV Municipio spuntano assegnazioni ai nomadi di dubbia legittimita’. Ma la sindaca non aveva promesso che avrebbe chiuso tutti gli insediamenti? – conclude – da Casal Bruciato a Casal De Pazzi la Raggi continua a dare case ai rom. Una vergogna, uno schiaffo a tutte quelle famiglie italiane senza un tetto”.

