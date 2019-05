Informazioni Coldiretti

N. – 02/05/2019

AGENDA PROGRAMMATICA COLDIRETTI

Scarica qui il documento che raccoglie in dieci punti salienti la politica sindacale della nostra Organizzazione

“L’Agenda Programmatica Coldiretti” è un agile documento che sintetizza e tocca i punti salienti attorno ai quali sono oggi incentrate le politiche sindacali della nostra Organizzazione.

Dalle pagine dell’Agenda emerge l’ambizione di affrontare le delicate tematiche, da cui dipendono le sorti di un settore strategico per l’economia agricola del Paese, guardando oltre l’ottica del problema con la quale spesso vengono valutati i comprensori rurali, nella convinzione di poter virtuosamente trasformare il problema in opportunità attraverso il consolidamento dell’alleanza tra città e campagna.

Del tutto determinante sarà quindi l’azione che anche a livello provinciale il nostro Gruppo Dirigente saprà intraprendere per concretizzare l’obiettivo di passare dalla rappresentanza orizzontale delle imprese alla rappresentanza verticale del prodotto, mettendo l’agricoltura al centro di un sistema che valorizzi maggiormente il mondo della produzione all’interno della filiera agroalimentare.

Riteniamo che il documento di indirizzo possa costituire il punto di riferimento per contribuire ad una programmazione futura, i cui temi potranno essere approfonditi nel corso delle prossime occasioni di incontro con la base associativa che potrai avere, riaffermando sul territorio il nostro ruolo di forza sociale capace di rappresentare interessi generali.

(Coldiretti Padova)