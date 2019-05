Questura di Padova: XX edizione della Padova Marathon ‘ Eyob Faniel atleta della Polizia di Stato.

Eyob Faniel, l’atleta della Polizia di Stato, ha partecipato alla mezza maratona di Padova che si è tenuta il 28 aprile scorso, raggiungendo l’eccezionale tempo di 1h0053, ponendosi ad un solo secondo dal keniano Sitonik William Malel, nonostante il clima poco favorevole della giornata caratterizzata da pioggia, vento e brusco abbassamento della temperatura.

Il maratoneta della Fiamme Oro diventa così il quinto italiano di tutti i tempi in questa specialità, a 33 secondi dal primato italiano di Rachid Berradi datato 13 aprile 2002.

L’eritreo Eyob Faniel è arrivato in Italia nel 2004 per raggiungere insieme al resto della famiglia il papà a Milano dal 1998, ma dal 2007 lo sportivo vive a Bassano del Grappa.

Prima di iniziare a fare a fare l’atleta a tempo pieno, per un periodo ha lavorato come manutentore in piscina a Bassano finché nell’ottobre 2015 ha ottenuto la cittadinanza italiana e cominciato a fare sul serio ponendosi obiettivi ambiziosi.

Atleticamente parlando, nel 2017 si è piazzato secondo a Gubbio nei campionati italiani di corsa campestre e terzo a Roma, sulla pista delle Terme di Caracalla, nella rassegna tricolore dei 10.000 metri, guadagnando la sua prima convocazione in maglia azzurra nella Coppa Europa di Minsk.

Nell’ottobre del 2017 si consacra a maratoneta d’alto livello vincendo la Venice Marathon con il nuovo primato personale

in 2h12”16 correndo proprio con i colori della Vicemarathon Club.

Tra i vincitori del concorso per atleti della Polizia di Stato del 2018, bagna il suo esordio in gara per le Fiamme Oro, vincendo l’argento nella mezza maratona ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona.

Tra qualche settimana Eyob gareggerà nella 10km di Manchester ma l’obiettivo dell’anno sono i mondiali di Doha

Nelle foto l’arrivo di Eyob Faniel e l’atleta della Polizia di Stato tra il Questore di Padova Paolo Fassari e il Vice Presidente Vicario delle Fiamme Oro di atletica leggera Giuseppe Maria Iorio, comandante del II° Reparto Mobile di Padova.

(Questura di Padova)