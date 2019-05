Empoli in corsa per la salvezza

Serie A





Empoli, 5 mag. – (AdnKronos) – L’Empoli vince il derby toscano battendo 1-0 la Fiorentina, davanti al pubblico amico del ‘Castellani’ e tornando in piena corsa per la salvezza. A decidere il match il colpo di testa di Farias al 55′, grazie al quale gli azzurri sono 18esimi con 32 punti sono a sole due lunghezze dall’Udinese a tre giornate dal termine. Continua invece il momento negativo della Viola che non vince da 11 giornate, dal successo per 4-1 in trasferta contro la Spal del 17 febbraio. In classifica i gigliati sono dodicesimi a quota 40 e non ancora matematicamente salvi.

La prima emozione del match arriva dopo due minuti: tiro dal limite dell’area di Traore’ con Pezzella che devia in angolo con il braccio attaccato al corpo. Irrati prima concede il rigore poi, dopo aver rivisto l’episodio al Var, torna sulla sua decisione e il gioco riparte con un tiro dalla bandierina. Passata la paura, al 15′, la Fiorentina sfiora il vantaggio con un colpo di Muriel su cross di Biraghi sul quale e’ bravo Dragowski a deviare in angolo.

Prima della mezz’ora ancora il colombiano della Viola protagonista con un’azione personale, parte dalla tre quarti, salta Bennacer ed esplode un destro che termina di poco alto. Alla mezz’ora cross radente di Pajac per Farias in area, tiro di prima intenzione da posizione ravvicinata, respinto da Vitor Hugo. Al 36′ arriva l’ultima occasione del primo tempo con un cross basso dalla destra di Mirallas per il taglio di Simeone che brucia Veselj e in scivolata davanti al portiere azzurro manca la deviazione vincente per un nulla.

In avvio di ripresa ancora i gigliati pericolosi con un potente diagonale di Biraghi, respinto da Dragowski, sulla palla arriva Benassi che conclude sull’esterno della rete. Al 10′ passano pero’ i padroni di casa: cross di Di Lorenzo dalla destra, Farias di testa anticipa Milenkovic e batte Lafont. Pochi minuti dopo Simeone vicino al pareggio ma il suo colpo di testa accarezza la parte alta della traversa ed esce.

Al 15′ scocca l’ora di Chiesa che subentra a Mirallas e proprio il figlio d’arte e’ subito protagonista, al 23′, con un potente sinistro sul quale mette una pezza Dragowski deviando in angolo. Passano i minuti e gli ospiti provano ad aumentare la spinta offensiva con l’innesto di Vlahovic.

Al 36′ cross di Benassi per la testa dell’attaccante serbo (entrato al posto di Muriel) che batte a rete all’altezza dell’area piccola ma trova il prodigioso intervento del portiere polacco. Nel finale e’ l’Empoli ad avere l’opportunita’ migliore con un colpo di testa di Di Lorenzo sul quale Lafont para d’istinto. La squadra di Andreazzoli si difende con ordine fino al triplice fischio di Irrati.

