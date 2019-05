Dominio Marquez

MotoGp Spagna





Jerez, 5 mag. – (AdnKronos) – Marc Marquez si lascia alle spalle la scivolata di Austin e torna a vincere nel Gp di Spagna, quarto appuntamento del mondiale MotoGp. Il catalano, partito dalla terza posizione in griglia, prende la testa della corsa alla prima curva per restarci fino alla bandiera a scacchi.

Salgono sul podio con il leader iridato i connazionali Alex Rins con la Suzuki e Maverick Vinales con la Yamaha. Quarto e quinto posto per le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che si lasciano alle spalle Valentino Rossi, sesto con la Yamaha davanti al compagno di marca Franco Morbidelli, dopo una gara in rimonta dalla 13esima posizione occupata nella griglia di partenza. Grande delusione per l’autore della pole position, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) che si deve ritirare poco dopo meta’ gara quando era in lotta per il podio. Nella classifica iridata torna in vetta Marquez con 70 punti, 1 in piu’ di Rins e tre di Dovizioso.

(Adnkronos)