ArticolARSi al MUSEO – annullato l’incontro del 4 maggio

Causa maltempo l’iniziativa “ArticolARSi al MUSEO” in programma sabato 4 maggio dalle ore 16:00 alle 16:30 nel giardino di Palazzo Zuckermann e’ annullata.

L’appuntamento di domenica 5 maggio dalle ore 10:45 alle 11:15 si terra’ presso la loggia est del Caffe’ Pedrocchi.

L’iniziativa, a cura di Mauro Massaro ed Eleonora Fantinel psicologa dell’Associazione Zoe’, e promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, e’ un invito a far incontrare le Arti del Corpo con le Arti Applicate del Museo, per non dimenticare che la salute, come le altre arti, da’ frutto solo se viene praticata. Ai visitatori di Palazzo Zuckermann viene proposta una sessione di stretQIngereg; un’antica pratica per il benessere della Medicina Tradizionale Cinese, quale il Qiqong, rivista alla luce delle piu’ attuali conoscenze della Scienza del Movimento, lo Stretching.

