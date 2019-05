‘#Salvinidimettiti’, Pd all’attacco

Renzi: “Se vuole fare solo comizi lasci ad altri il Viminale”. Da Marcucci a Martina la richiesta di un passo indietro

Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Il primo a evocare il tema dimissioni e’ stato Matteo Renzi ieri sera. “Se la Lega fosse stata all’opposizione avrebbe gia’ chiesto le dimissioni di Salvini“, ha twittato l’ex premier. Oggi la richiesta esplicita: “In una giornata come oggi il ministro dell’Interno di un Paese civile non insulta gli avversari, ma va a Napoli a combattere la Camorra. Se Salvini vuole fare solo comizi lasci ad altri il Viminale: abbiamo diritto ad avere un ministro che si occupi della sicurezza degli italiani”.

Una richiesta a cui si sono uniti diversi esponenti dem vicini all’ex segretario. In testa il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci. “In Italia abbiamo un influencer a tutto tondo e non un ministro degli Interni. Faccia il piacere, continui la sua attivita’ di libero pensatore, ma lasci la carica di ministro degli Interni”. Non solo ‘renziani doc’, anche Maurizio Martina e’ intervenuto sui social con l’hastag #Salvinidimettiti: “A Napoli si spara per strada ma il Ministro dell’Interno parla di grembiuli a scuola tra comizi e selfie dopo la sua gita in Ungheria #Salvinidimettiti”. Per ora, a quanto si apprende, non c’e’ una decisione su una ricaduta parlamentare come una mozione di sfiducia nei confronti del ministro. Ne’ il segretario Nicola Zingaretti, al momento, si e’ pronunciato in questo senso. Ma tra i dem cresce la richiesta del passo indietro.

“Per cortesia almeno un’ora al giorno fai il ministro dell’Interno e qualche comizio in meno – scandisce Zingaretti a un’iniziativa elettorale a Modena – L’Italia, e lo diciamo noi, pretende sicurezza e non leggi come la legittima difesa alla Ponzio Pilato che dice agli italiani difendetevi da soli”. “Un ministro fantasma, buono per la tv, non per il Viminale” attacca Massimiliano Smeriglio, candidato nelle liste del Pd alle elezioni europee, che sottolinea: “Parla, straparla, fa selfie e siede negli studi televisivi senza, pero’, occuparsi seriamente della sicurezza dei cittadini”. Un ministro “inadeguato al ruolo che ricopre” per Piero De Luca, del Pd. “Salvini, dove sei? – chiede – I fatti di cronaca degli ultimi giorni ci restituiscono l’immagine di un’Italia ormai fuori controllo”. E “Salvini dov’e’? E’ ancora in Ungheria? Ci spiega cosa sta facendo per la sicurezza dei nostri territori, oltre a fare comizi in giro per l’Italia e squallida propaganda con gli amici sovranisti europei? Tra un selfie, uno spritz, un barattolo di Nutella e l’ennesima promessa non mantenuta, sarebbe ora che trovasse finalmente il tempo di gestire con serieta’ le problematiche di ordine pubblico di un Paese che sta diventando un Far West”. ‘Cercasi disperatamente ministro dell’Interno” afferma Pina Picierno, europarlamentare del Pd. Poi su Twitter: “Una bambina lotta tra la vita e la morte per una sparatoria in pieno giorno. Dopo quello che e’ successo a Napoli un ministro dell’Interno degno si sarebbe precipitato in citta’. Invece lui se ne frega. Salvini serve una risposta dello Stato, non selfie sui social #SalviniDimettiti”. “C’e’ un allarme sicurezza che tutti vedono tranne il titolare del Viminale. Se non e’ in grado di fare il ministro, lasci” scrive su Twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi. Per il ministro “e’ molto meglio fare selfie e comizi dai balconi dei municipi, perche’ i problemi della sicurezza non fanno per lui” dice Emanuele Fiano, della presidenza del gruppo Pd alla Camera.

Ma non c’e’ solo il Pd ad andare all’attacco. “Ormai Salvini e’ un tuttofare – dice Nicola Fratoianni de la Sinistra – fa il presidente del Tribunale sul caso Siri, fa il ministro degli Esteri e pure quello della Guerra sulla tragedia libica, il premier al posto di Conte, ora pure il ministro dell’Istruzione sui grembiuli a scuola. L’unica cosa che dovrebbe fare, perche’ e’ il ministro dell’Interno, non la fa: si spara per le strade di Napoli quasi uccidendo una bambina, si spara a Roma e in altre citta’, anzi dove va a comiziare si susseguono incidenti e tensioni. E’ il ministro del disordine di questo Paese – . Si rivolge direttamente al titolare del Viminale Laura Boldrini che risponde via Twitter a un tweet di Salvini: “Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante e’ stato ucciso a sprangate. Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza”.

(Adnkronos)