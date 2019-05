Predappio, caporedattore Tgr Emilia Romagna si dimette

Ha rimesso il mandato di responsabile dopo le polemiche sul servizio andato in onda il 28 aprile

Bologna, 4 mag. (AdnKronos) – Il caporedattore della Tgr Emilia-Romagna Antonio Farne’ ha rimesso il mandato di responsabile della Tgr Emilia-Romagna, dopo le polemiche a seguito del servizio sulla manifestazione di Predappio, andato in onda il 28 aprile nell’edizione delle 19.30. Il direttore Alessandro Casarin, si legge in una nota, ha accolto questa decisione e ha affidato l’interim della redazione Emilia-Romagna a Ines Maggiolini, gia’ caporedattore Tgr Lombardia, e che attualmente e’ vice direttrice Tgr con delega sulle redazioni Emilia-Romagna e Sardegna oltre che responsabile delle Rubriche Tgr. Nei prossimi giorni l’Azienda avviera’ le procedure per l’attivazione del job posting per individuare il nuovo responsabile della redazione Tgr Emilia-Romagna. Antonio Farne’ resta a disposizione del direttore Alessandro Casarin per un nuovo incarico nell’ambito della Tgr.

(Adnkronos)