Gli spari nel quartiere Zisa: ferito – in modo non grave – un uomo



Palermo, 4 mag. (AdnKronos) – Lite a colpi di pistola. Scoppia un litigio tra due uomini, poi uno dei due tira fuori un’arma da fuoco e ferisce l’antagonista. E’ accaduto in mattinata in via Re Federico, nel quartiere Zisa di Palermo. L’uomo ferito – non grave – e’ stato portato in ospedale. Indagano i carabinieri.

(Adnkronos)