La “Vitaliano Lenguazza” in concerto per Uniti per Crescere

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 31/05/2019

Inizio: 21:00 – Fine: 23:00

Luogo

Sala dei Giganti – Palazzo Liviano

Nome dell’Associazione: Uniti per Crescere

Recapito telefonico per l’evento: 7813981331

Email: [email protected]

Sito web: www.unitipercrescere.net

Tipologia:

La “Polifonica Vitaliano Lenguazza” nasce a Padova l’8 febbraio 1959 durante la festa delle

Matricole grazie ad un drappello di cinque improvvisati suonatori che, in rigorosa livrea

Ottocentesca, suonarono per il pubblico un ricco repertorio di canzoni goliardiche. In ses_

sant’anni di onorata carriera la Polifonica, con un organico arricchito da molti altri suona_

tori , si è esibita con successo nelle principali città del centro – nord Italia suonando sempre

a scopo benefico o per omaggiare personalità (come ad esempio i Presidenti della Repubblica

Segni, Saragat e Ciampi durante la loro visita alla città di Padova). Il 31 Maggio 2019 ore 21:00 suonerà a favore di Uniti per Crescere Onlus, associazione nata nel 2008 con l’obiettivo di sostenere le famiglie dei bambini con malattie neurologiche e il reparto di Neurologia Pediatrica di Padova.

