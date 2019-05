Este: IL TUO 5 VALE MILLE per le nostre FAMIGLIE

IL TUO 5 VALE MILLE per le nostre FAMIGLIE

Pubblicato Venerdì, 03 Maggio 2019

Aiutare il Comune a sostenere le famiglie in difficoltà è possibile: basta mettere una firma nella casella “Sostegno alle attività sociali svolte dal Comune di residenza”nella sezione “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”.

L’Amministrazione comunale è sempre più impegnata nel sostenere interventi di carattere economico e assistenziale, a favore dei nuclei famigliari maggiormente in difficoltà, come spese per affitti, mutui e utenze domestiche, spese mediche e condominiali, pasti a domicilio e contributi per servizi per disabilità e non autosufficienza, o ancora integrazione delle rette per anziani e minori in strutture protette.

Tutti questi interventi potranno essere migliorati e incrementati anche grazie ai cittadini che sceglieranno di destinare il 5 X 1000 alla nostra Città. Si tratta di una scelta di solidarietà che non costa nulla. È un aiuto concreto che favorisce il benessere e la crescita dell’intera nostra collettività.

Il 5 per 1000 sostituisce l’8 per 1000?

NO

E’ una tassa aggiuntiva?

NO. Nella dichiarazione dei redditi viene solo indicato il destinatario. Invece di andare allo Stato, sarà assegnato alla Tua Città.

Il Comune può liberamente destinare i fondi del 5 x 1000?

NO. La legge vincola l’uso di queste risorse alle politiche Sociali (famiglie, anziani, disabili, disagi e povertà)

Come faccio a devolvere il 5 per mille?

Nella dichiarazione dei redditi, basta mettere una firma nella casella “Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza”, nella sezione “scelta per la destinazione del cinque per mille dell’IRPEF”.

Perché affidare il 5 per 1000 al Comune?

Perché la Tua Città sei tu, e perchè serve a sostenere la spesa sociale, ossia tutti quegli interventi fatti dalla Tua Amministrazione per alleviare tutte le situazioni di disagio che probabilmente hai sotto gli occhi anche tu.

Cosa succede se non firmo il 5 per 1000?

Non risparmi nulla e non aiuti nessuno. Se non firmi, quei fondi rimarranno allo Stato, se invece firmi saranno a disposizione della Tua comunità per aiutare le fasce più bisognose della popolazione.