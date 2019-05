“Dimostriamo che futuro digitale e’ possibile”

Napoli, 4 mag. (AdnKronos) – ‘La Regione Campania ha promosso l’hackathon per dimostrare che il futuro digitale e’ possibile ed e’ a portata di mano – . Sono queste le parole di Valeria Fascione, assessore all’Innovazione della Regione Campania, durante l’hackathon Hack.gov’, l’iniziativa, partita questa mattina nella sede dell’Apple Academy di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, in cui oltre 300 giovani si sfidano per ideare soluzione tecnologicamente all’avanguardia per il settore pubblico e privato. Tante le multinazionali presenti all’evento, tra cui Eni.

‘Noi stiamo creando, qui, a Napoli – ha aggiunto l’assessore – in questo polo tecnologico, un hub internazionale di talenti digitali che vogliamo mettere a disposizione delle piccole e medie imprese per affrontare la trasformazione digitale ma anche per supportare la pubblica amministrazione che ha molto bisogno di innovazione – .

‘Spendiamo oltre 200 miliardi l’anno di innovazione per il pubblico – ha sottolineato Fascione – un enorme mercato che puo’ essere una grande opportunita’ per le nostre start up, per le nostre piccole e medie imprese e per i nostri innovatori. La vera sfida e’ fare un passo in avanti verso la digitalizzazione, verso i servizi innovativi perche’ questo vuol dire dare ai cittadini servizi piu’ veloci a prezzi inferiori – , ha concluso Fascione.

