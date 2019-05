XXVIII Settimane Musicali al Teatro Olimpico. In cammino

XXVIII Settimane Musicali al Teatro Olimpico

Vicenza, Teatro Olimpico

25 maggio/ 16 giugno 2019

In Cammino

Il Festival Settimane Musicali al Teatro

Olimpico di Vicenza annuncia la XXVIII edizione dal 25 maggio al 16 giugno 2019 nel celebre teatro palladiano.

La direzione

artistica del Festival è affidata alla violinista Sonig Tchakerian, vincitrice

di premi internazionali e titolare della classe di violino nell’ambito dei

corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in

Roma.

Continua il

viaggio, iniziato e mai interrotto dalla prima edizione, del Festival delle Settimane Musicali al Teatro

Olimpico di Vicenza. L’incontro a Vicenza,

in un luogo, il Teatro Olimpico,

denso di energie e misteri, tra straordinari musicisti e un pubblico curioso e

appassionato, ci porterà da Venezia verso Buenos Aires, dall’Ararat fino a

Parigi, da Vinci nel mondo… “In cammino” tra

i popoli, le culture, i sentimenti che raccontano nei secoli la nostra storia,

con quell’intimità che solo la grande musica riesce a svelare.

Il Teatro Olimpico di Vicenza

“Le Settimane

Musicali, che per prime hanno portato con convinzione in città e in Olimpico

l’opera lirica, dopo aver aperto una strada che oggi è percorsa anche

da altri, tornano da dove erano partite nel 1992 – dichiara Francesco Rucco, Sindaco

di Vicenza – dalla musica da camera, la musica che si fa e che si vive insieme:

apprezziamo anche questa scelta, che può contribuire a portare chiarezza in un

panorama sempre più affollato. Desidero ringraziare il maestro Giovanni

Battista Rigon che ha guidato per tanti anni le Settimane Musicali e Sonig

Tchakerian, che le guida ora, violinista eccelsa e donna di cultura a tutto

tondo, intellettualmente curiosa, aperta alle culture del mondo. Ed è

interessante come il programma, dedicato al “cammino”, corra in

parallelo ad altre

diverse iniziative che in città ci riportano indietro nel tempo, sino

al primo viaggio intorno al mondo raccontato dal nostro Antonio

Pigafetta”.

Ad aprire il

cartellone dei concerti sarà l’evento Mu.Vi

– Musica a Vicenza, tradizionale anteprima Festival ideato da Sonig

Tchakerian e giunta alla sua quarta edizione. Dall’Odeo del Teatro Olimpico, al

loggiato esterno di Palazzo Chiericati, al cortile di Palazzo Trissino, e

ancora nel cortile delle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, domenica 26 maggio dalle ore 11.00 alle ore 18.00, giovani talenti e musicisti

straordinari, in cammino tra i magnifici palazzi lungo corso Palladio,

regaleranno al festival e alla città una giornata di suoni ed emozioni da

condividere insieme come in una grande famiglia.

Sonig Tchakerian e l’Orchestra di Padova e del Veneto

Il 31 maggio, ore 21.00 e il 2 giugno, ore

19.30, il viaggio proseguirà

attraverso i profumi, i colori e le emozioni de “Le Stagioni nel Mondo, in

Cammino da Venezia a Buenos Aires”, progetto che unisce le Quattro Stagioni di Vivaldi e le Cuatros Estaciones Porteñas di

Piazzolla, queste ultime nella versione per violino e orchestra scritta per

Sonig Tchakerian dal grandissimo Luis

Bacalov. Sul palco il violino

solista e concertatore di Sonig

Tchakerian e l’Orchestra di Padova e

del Veneto.

laReverdie

Giovedì 6 giugno, ore 21.00,

appuntamento “Dedicato a Leonardo”

con laReverdie. Il Bestiario di

Leonardo da Vinci, datato 1494, è diviso in capitoletti introdotti da un titolo

che talvolta si riferisce all’animale di cui tratta, talvolta a una virtù o a

un vizio che l’animale descritto incarna per indole e carattere. Nel testo

leonardesco è possibile riscontrare, come è stato messo in evidenza più volte,

tutta la vitalità della cultura medievale. È proprio da questa evidenza che

nasce l’idea di accostare alcuni animali descritti da Leonardo a madrigali o

caccie trecentesche, affollate da un variegato e ricchissimo catalogo di

animali che ricalcano gli stessi modelli a cui sembra aver attinto più tardi

Leonardo.

Roberto Prosseda

Sabato 8 giugno 2019, ore 21.00, l’Effetto Mozart, iniziato qualche anno fa alle Settimane Musicali al Teatro Olimpico a Vicenza, sarà in cammino con “Mozart in viaggio verso Praga”, riprendendo un celebre romanzo di Eduard Mörike, un idillio settecentesco ricco di malinconia e di grazia. Protagonisti la voce narrante del grandissimo Giancarlo Giannini e due celeberrime Sonate di Mozart per violino e pianoforte, KV 378 e KV 454, interpretate da Sonig Tchakerian e Roberto Prosseda. Il concerto sarà preceduto da una conversazione con Lorenzo Arruga alle 19.45 in Odeo del Teatro Olimpico.

Mario Brunello

Mercoledì 12 giugno, ore 21.00, il viaggio

prosegue con Sonig Tchakerian e Mario Brunello “In Cammino dall’Ararat a Parigi”

con una Sonata Monologo dell’armeno

Kaciaturian per violino solo, la Partita del turco Saygunper

violoncello solo, per giungere a Parigi per un magnifico abbraccio musicale

e umano con il Duo di Ravel per violino e violoncello. Un mondo di

suoni, emozioni, un mondo lontano e vicino, un mondo necessario a tutti. Il

concerto sarà preceduto da una conversazione alle 19.45 in Odeo del Teatro

Olimpico.

Venerdì 14 giugno dalle ore 15.00 torna la ‘prova pubblica’ a Palazzo Chiericati con il programma dell’ultimo concerto dedicato ai sestetti.

Silvia Chiesa

Il Festival

si conclude domenica 16 giugno alle

ore 19.30 con un sestetto

d’eccezione in cui acclamati musicisti e giovani promesse suoneranno insieme:

la violinista Sonig Tchakerian ed il

giovane Damiano Barreto, Alfredo Zamarra, prima viola

dell’orchestra del Gran Teatro La Fenice e Alessandro

Acqui, la violoncellista Silvia

Chiesa insieme a Ludovica Rana.

In programma Souvenir de Florence di

Tchaikovsky, omaggio del compositore all’Italia e a Firenze, meta di suoi

frequenti soggiorni, e Verklärte Nach

di Schoenberg, unico poema sinfonico concepito per la musica da camera, scritto

sulla straordinaria poesia di Dehmel tratta dalla raccolta ‘Weib und Welt’.

Alla musica si unirà la voce dell’attrice Maria

Luisa Zaltron. Il musicologo Giovanni

Bietti presenterà il concerto alle 18.30

in Odeo del Teatro Olimpico.

Il Festival, riconferma anche quest’anno l’attenzione che ha da sempre avuto verso i giovani talenti. Si confermano i tre tradizionali appuntamenti del Progetto Giovani. Il 2, il 9 ed il 16 giugno, alle 12.00, l’Odeo del Teatro Olimpico, ospiterà i vincitori del Premio Venezia, del Premio Lamberto Brunelli e della borsa di studio ai corsi di Alto Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, collaborazione formalizzata lo scorso anno.

Riservato ai

pianisti neodiplomati, il Premio

Lamberto Brunelli è stato istituito nel 2011 dalle Settimane musicali al

Teatro Olimpico e dalla famiglia Brunelli per onorare la memoria dell’Ing.

Lamberto Brunelli, imprenditore, musicofilo, socio e sostenitore del festival

per molti anni. Le selezioni dei giovani candidati provenienti da tutta Italia

avranno luogo sabato 25 maggio 2019 al

Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di

Vicenza, che dal 2017 coproduce l’evento.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico, si avvalgono della

collaborazione dell’assessorato alla

cultura del Comune di Vicenza e del patrocinio della Regione del Veneto; sono inoltre

sostenute dalla Fondazione Cariverona, dalla Fondazione Giuseppe Roi,

da AIM

Group,

dalla famiglia Marzotto, da Ceccato

Automobili,

da BDF

Digital,

da 81 Family Office, da Tomasi Costruzioni, da Banca Mediolanum, da Intesa

Private Banking, dalla Maner edalla famiglia

Brunelli.

Le Settimane Musicali al Teatro Olimpico si avvalgono inoltre della

collaborazione di prestigiose istituzioni come: l’Accademia

Olimpica, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il

Conservatorio A. Pedrollo di Vicenza, le Gallerie d’Italia – Palazzo

Leoni Montanari, la Fondazione Amici della Fenice, Musica con

le Ali, Asolo Musica, gli Amici della musica di Padova e

il Teatro Comunale Città di Vicenza e il supporto di realtà

vicentine come: il Glam Boutique Hotel, il Best Western Aries

Hotel, Forma, Burgo Group e Banqueting by Perla.

Media

partner: Il Giornale di Vicenza.

