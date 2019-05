Veglia ecumenica di preghiera e di testimonianza: Insieme per l’Europa

Si tiene giovedì 9 maggio alle ore 19 nella chiesa di Santa Sofia a Padova la veglia ecumenica di preghiera e testimonianza Insieme per l’Europa con la partecipazione di rappresentanti di tutte le chiese cristiane.

La serata è inserita nell’edizione padovana del Festival Biblico e vuole riunire i cristiani per pregare e riflettere in occasione del 69° anniversario della Dichiarazione sull’Europa, rilasciata il 9 maggio 1950 da Robert Schuman. La veglia è animata dal coro Shalom di Abano Terme ed è suddivisa in tre momenti: nel primo si riflette sull’”Europa in cammino”, nel secondo si pone l’accento sull’”Europa alla prova” e nel terzo si parte dalle parole del vangelo di Matteo «Voi siete il sale della terra. Voi siete la luce del mondo»

La Veglia è organizzata in collaborazione con: Consiglio delle Chiese Cristiane di Padova, Pastorale dei Migranti-Migrantes, Ufficio per Ecumenismo e il Dialogo, Consulta delle Aggregazioni laicali di Padova, Comunità di Sant’Egidio, Comunità Papa Giovanni XXIII, Comunità Frati Minori Conventuali della Basilica del Santo, Centro universitario padovano, coro Shalom Abano Terme, Movimento dei Focolari, Rete Associativa Together for Europe.

(Diocesi di Padova)