UPA Padova: Irrinunciabile Europa

Il 13 maggio a Venezia l’evento organizzato da Confartigianato del Veneto

Sarà un’analisi a tutto campo sull’Europa quella che verrà proposta il 13 maggio prossimo, alle ore 16.30, a Venezia, nel corso del convegno dal titolo “Irrinunciabile Europa”.

Alla Scuola Grande di San Rocco si confronteranno Ivone Cacciavillani, Avvocato e studioso delle istituzioni della Serenissima, Vittorio Emanuele Parsi, Ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, Marco Lossani, Ordinario di Economia Politica ed Economia Internazionale e dei Paesi emergenti all’Università Cattolica di Milano, Lapo Pistelli, Executive Vice Presidente e Direttore delle Relazioni internazionali del Gruppo Enni, Roberto Bin, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Ferrara e Cesare Fumagalli, Segretario generale di Confartigianato Imprese.

L’appuntamento si aprirà con i saluti del Guardian Grando Franco Posocco e del Presidente di Confartigianato del Veneto Agostino Bonomo. Sarà condotto dalla giornalista Paola Saluzzi.

Per facilitare l’accesso alla prestigiosa location della Scuola Grande di S. Rocco – Venezia, dove avverrà l’evento, Confartigianato Imprese Padova organizza un pullman per tutti coloro che non potessero raggiungere Venezia con i propri mezzi. Luogo e orario di partenza saranno comunicati al più presto.

L’evento è a ingresso libero, previa prenotazione su Eventbrite.

Per iscriverti clicca QUI.

IL PROGRAMMA

Saluti del Guardian Grando

Franco Posocco

Agostino Bonomo

Presidente Confartigianato Imprese Veneto

IL SIGNIFICATO DELL’INIZIATIVA

RELAZIONI DI

Ivone Cacciavillani

Avvocato – Studioso delle Istituzioni della Serenissima

LA REPUBBLICA DI VENEZIA E L’EUROPA

Vittorio Emanuele Parsi

Ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano

L’EUROPA IN UN MONDO POST OCCIDENTALE

Marco Lossani

Ordinario di Economia Politica ed Economia Internazionale e dei Paesi emergenti all’Università Cattolica di Milano

L’EUROPA: UN GIGANTE IN DECLINO?

Lapo Pistelli

Executive Vice Presidente – Direttore delle Relazioni Internazionali del Gruppo ENI

GLI INTERESSI ITALIANI NELLA COMPETIZIONE ENERGETICA E NEI CAMBIAMENTI DEMOGRAFICI MONDIALI

Roberto Bin

Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Ferrara

IL FALSO PROBLEMA DEL SOVRANISMO ED IL VERO PROBLEMA DELLA POLITICA

Cesare Fumagalli

Segretario Generale di Confartigianato Imprese

COSA CHIEDONO L’ARTIGIANATO, LA MICRO E PICCOLA IMPRESA ALL’EUROPA

CONDUCE

Paola Saluzzi

Giornalista



(UPA di Padova)