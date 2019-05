Ucciso a sprangate nel suo negozio

Il titolare trovato in un lago di sangue alle 13:30. Al momento restano aperte tutte le piste, non si esclude la rapina finita in tragedia. La vicina: “Ora abbiamo tutti paura”

Roma, 4 mag. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli Potrebbe essere stata una rapina finita male, ma tutte le piste restano aperte. Norberto Fedeli, il 74enne titolare della jeanseria in via San Luca, e’ stato ammazzato a colpi di spranga vicino alla cassa del suo storico negozio. Il commerciante, molto conosciuto in zona per esser stato il primo a portare i jeans a Viterbo, e’ stato trovato senza vita e in un lago di sangue dalla parrucchiera accanto che, alle 13:30, vedendo la saracinesca ancora semiaperta, e’ entrata per accertarsi che fosse tutto a posto. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione della moglie della vittima, nella sua abitazione a pochi metri. Corsa sul posto, visto il marito morto, ha accusato un malore ed e’ stata soccorsa dai sanitari del 118 sul posto.

Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile, ora a caccia di filmati delle telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso l’omicidio.LA TESTIMONIANZA – “Sono sconvolta, Norberto era una persona perbene prima che un amico. Quando e’ successo avevo gia’ chiuso per la pausa pranzo e al rientro c’era gia’ la polizia. Adesso ho paura, Viterbo e’ sempre stata una citta’ tranquilla, non e’ mai successo niente. Oggi e’ un incubo”. Luciana, titolare del negozio a pochi metri dalla jeanseria ‘Fedeli Vogue’, spiega all’AdnKronos di non sentirsi piu’ tranquilla. “Ci conoscevamo da anni, mi dispiace cosi’ tanto – aggiunge con un filo di voce – Era qui tutti i giorni, un instancabile lavoratore”.

TABACCAIO CHE SPARO’ AL LADRO, ‘DELINQUENZA DILAGANTE’ – “L’ennesimo fatto criminale che ci dovrebbe far riflettere”. E’ quanto ha detto all’Adnkronos Franco Birolo, il tabaccaio di Cive’ di Correzzola Padova, che sparo’ e uccise un ragazzo moldavo che aveva tentato un furto nel suo negozio il 26 aprile 2012, sul caso del commerciante di 74 anni ucciso in modo efferato nel suo negozio a Viterbo. “Non sara’ l’ultimo episodio, e’ necessario porre un freno ad atti di violenza simili che si ripetono quotidianamente. Tutti ne parlano, ma fino a che una aggressione non viene vissuta in prima persona, uno non si rende conto di cosa significhi”, aggiunge Birolo. “C’e’ chi sceglie di detenere un’arma, rispettando ovviamente le regole, per sentirsi piu’ sicuro e va bene. Anche se questa non e’ la soluzione, e’ lo Stato che deve intervenire per porre un freno a una delinquenza dilagante, ad atti criminali che, magari solo per pochi euro, spesso finiscono nel sangue, con l’uccisione di chi reagisce all’aggressore”, conclude Birolo.

(Adnkronos)