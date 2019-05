Torna l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria” nei mercati di Campagna Amica. Appuntamenti nelle bancarelle agricole di Verona, Padova e Mestre il 4 e 6 maggio per difendere chi lavora la terra

Ritorna nei mercati veronesi l’iniziativa “Abbiamo riso per una cosa seria”. Focsiv – Volontari nel Mondo, in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, anche quest’anno lancia l’iniziativa per difendere chi lavora la terra e sostiene l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo. Con l’occasione saranno venduti pacchi di riso Arborio 100% italiano della FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani – che saranno distribuiti dai volontari di ProgettoMondo.mlal nei mercati a km zero di Campagna Amica delle province di Verona, Padova e Mestre. L’appuntamento è per sabato 4 e lunedi 6 Maggio.

Il ricavato delle vendite agli agrimercati andrà a finanziare progetti e attività in Burkina Faso per la prevenzione e cura della malnutrizione tramite attività agricole, l’attivazione di corsi di formazione e l’avvio di campagne di educazione comunitaria.

“E’ nostro dovere – precisa Daniele Salvagno, presidente di Coldiretti Veneto – garantire che dietro tutti gli alimenti, italiani e stranieri, ci sia un percorso di qualità che riguarda l’ambiente, la salute e il lavoro, con una giusta distribuzione del valore a sostegno di un commercio a tutela della dignità dei lavoratori in ogni angolo del pianeta”.

(Coldiretti Veneto)