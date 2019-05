Stone Island lancia la collezione “Marina”

(Ravarino, 3 maggio 2019) – Ravarino (MO), 3 maggio 2019 – Stone Island ha un nuovo volto per la stagione Primavera/Estate 2019. La nuova collezione, dal nome Marina, riprende iconici capiu’ dallo storico archivio Stone Island, rivisitando l’abito da lavoro piu’ vicino al mare per un’estate tutta a strisce. Non a caso la linea prende il nome di Marina Stone Island, proprio perche’ traendo ispirazione dalle uniformi della marina militare, lancia capiu’ con un forte rimando alla stagione piu’ calda dell’anno. La reinterpretazione del brand d’abbigliamento ha giocato un ruolo fondamentale nel reinventarsi con tagli, design e colori vivacissimi. Questa volta la collezione Stone Island diventa piu’ luminosa con le sfumature di rosso, blu e giallo per la rivoluzione in bangers a strisce di un grande classico. I toni pastello e piu’ chiari sono diventati invece sinonimo della linea stagionale e mantengono pertanto mantengono il motivo dominante dell’intera gamma senza passare mai in secondo piano.

Curiosita’ e dettagli della collezione Stone Island Marina SS19La maggior parte della linea dell’ultima collezione, come possiamo vedere su www.jole.it, presenta magliette e t-shirt con la stampa a strisce fronte retro con il ritorno della stella di Stone Island, ricamata in rosso sul petto e la scritta “Stona Island Marina” sul retro. Stesso design si puo’ trovare su bermuda casual e costumi da bagno in nylon spazzolato con una predilezione per i cappelli a secchiello, che per l’occasione e’ in tela di cotone stampata a righe. Tra gli altri capiu’ la SS19 presenta felpe con cappuccio che si ripiega sul colletto rialzato, realizzato in fleence di cotone o la felpa leggera in jersey di cotone, entrambe stampate a pigmenti. Le t-shirt a manica corta o le magliette con manica piu’ lunga sono in jersey di cotone ed anche queste vedono la stampa a pigmenti con linee sia orizzontali che verticali. La storia del brand ha dimostrato che Stone Island e’ riuscito a dimostrare quello per cui e’ stato fondato, essendosi sempre dedicato a reinventare abiti e uniformi da lavoro per dar vita a capiu’ dal design tutto nuovo e all’avanguardia che fossero di tendenza ma anche pratici e funzionali. Inoltre, e’ sempre stato tipico di questo brand cimentarsi in sperimentazioni di tessuti, materiali e lavaggi, per dar vita a qualcosa che oltre ad essere originale fosse in grado di reggere una grande performance. L’avanzamento della tecnologia e l’ingegnosita’ che operano dietro le quinte di questo grande marchio hanno permesso da anni di essere un leader nel settore d’abbigliamento da uomo di lusso, aggiudicandosi un vasto range di seguaci in tutto il mondo, che optano per questo stile ricercato, streetwear e sportswear.

Cosa e’ Stone IslandStone Island e’ un’azienda di abbigliamento fondata da Massimo Osti e Carlo Rivetti nel 1982. Dopo una lunga tradizione di esperienza nell’ambito tessile tramandata da generazioni, l’intento di Massimo Osti fu subito molto chiaro nel voler dar vita ad una linea d’abbigliamento del tutto originale, ispirata alle uniformi militari. Il brand Stone Island e’ stato uno dei primi ad interfacciarsi con tessuti del tutto insoliti derivati da particolari tecniche di lavaggio.

Info e DettagliPer maggiori informazioni sulla nuova collezione o sull’azienda e’ possibile visitare il sito ufficiale del noto brand di moda, raggiungibile online all’indirizzo www.stoneisland.com

Indirizzo sede: Via Confine 2161, ‎Ravarino‎ (Mo)

(Immediapress – Adnkronos

Immediapress e’ un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. Padovanews non e’ responsabile per i contenuti dei comunicati trasmessi.)