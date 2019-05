SNAI – Serie A: Lazio, colpo per l’Europa. Biancocelesti a 2,25 contro l’Atalanta

(Milano, 3 maggio 2019) – La squadra di Inzaghi e’ favorita all’Olimpico, i nerazzurri sono a 2,95 – Inzaghi avanti su Gasperini anche per la finale di Coppa Italia: 1,85 contro 1,95 – Quota ok per il Milan con il Bologna: 1,67.

Milano, 3 maggio 2019 – Le ambizioni della Lazio sono legate a doppio filo a quelle dell’Atalanta. La squadra di Inzaghi dovra’ vincere almeno uno dei prossimi due confronti con i nerazzurri per andare in Europa: la sfida di domenica in campionato (buona per avvicinarsi al sesto posto) e poi la finale di Coppa Italia del 15 maggio, che garantisce un posto in Europa League, direttamente alla fase a gironi. Quanto al primo round, il fattore campo influisce sulla valutazione degli analisti SNAI: la Lazio, che contro l’Atalanta ha vinto tre degli ultimi quattro scontri diretti all’Olimpico, e’ favorita a 2,25. Si sale a 3,60 sul pareggio, mentre il successo dei nerazzurri (che non vincono nella Capitale dal 2014) sale a 2,95. Quanto alla finale, anche in questo caso i biancocelesti sono in vantaggio, anche se per un soffio: nelle scommesse su chi alzera’ il trofeo sono a 1,85 contro l’1,95 della squadra di Gasperini. Tornando alla gara di domenica, i trader si aspettano vivacita’ sotto porta. Una valutazione legittimata dalle medie realizzative delle due squadre (pari a 1,5 per la Lazio, a 2 per l’Atalanta). Il Goal (scommessa su entrambe le formazioni a segno) e’ dato a 1,53. Milan-Bologna, Piatek gol a 2,00 – Cerca di rimettersi in carreggiata per l’Europa anche il Milan, dopo l’improvvido ko contro il Torino. La squadra di Gattuso ha dalla sua un incontro, almeno sulla carta, agevole, lunedi’ sera contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. I rossoblu, risollevati dall’avvento del tecnico serbo, sono quasi salvi e in piu’ il Milan contro di loro ha vinto cinque degli ultimi sei scontri diretti: un altro successo e’ dato a 1,67, contro il 3,70 sulla ‘X’ e il 5,25 per il colpo degli emiliani. Il rallentamento nella corsa Champions del Milan (la qualificazione dei rossoneri su SNAI e’ salita da 2,00 a 4,50 nelle ultime due settimane) e’ coinciso con il periodo di digiuno di Krzysztof Piatek, a secco dallo scorso sei aprile: possibile il suo ritorno al gol, dato a 2,00, mentre nel Bologna la rete di Destro (altro ex milanista, peraltro non sicuro di giocare) sale a 5,50. Toro, un ‘2’ pesante – Sempre in chiave Champions, il Torino e’ chiamato a un difficile compito, visto che le ambizioni dei granata passano dal derby di questa sera contro la Juventus: bianconeri netti favoriti a 1,70, contro il 3,60 sulla ‘X’ e il 5,25 sul colpo granata. Altro match da seguire nella corsa al quarto posto e’ quello tra Genoa e Roma, dove i giallorossi partono avanti a 1,95, il pari e’ a 3,55 e i rossoblu sono a 3,80.

