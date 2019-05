Roma, betoniera contro auto in sosta: 5 feriti

L’incidente in via Casilina



Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Incidente in via Casilina, a Roma, dove un uomo, alla guida di una betoniera, ha causato diversi incidenti tra via Tor Tre Teste e via Pietro Belon. Sul posto sono intervenuti la polizia, i vigili urbani e il 118. La betoniera ha urtato una ventina di auto parcheggiate e ha investito anche una passante. In totale sono cinque i feriti soccorsi dal 118, compreso l’autista della betoniera.

Un ferito e’ stato portato al San Giovanni in codice rosso, due feriti al Policlinico Tor Vergata in codice rosso, mentre il conducente del mezzo pesante e’ stato portato all’Umberto I in codice rosso. Il quinto ferito e’ stato trasportato in codice rosso al policlinico Casilino. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente e se l’uomo alla guida, un italiano di 40 anni, sia stato colto o meno da un malore. La betoniera e’ stata posta sotto sequestro. La polizia locale sta sequestrando anche gli altri mezzi coinvolti.

(Adnkronos)