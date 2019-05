RIENTRO AL LAVORO

Sto caricando la mappa ….

Giorno e Orario

Data – 27/05/2019

Inizio: 15:00 – Fine: 15:00

Luogo

Centro per l\\\\\\\\\\\\\\\’Impiego

Nome dell’Associazione: Padovaiuta

Recapito telefonico per l’evento: 349 8010818

Email: [email protected]

Sito web: https://padovaiuta.jimdo.com

Tipologia:

Tutto quello che bisogna sapere per rimettersi in gioco.

Ciclo di 3 incontri, informativi e formativi, dedicati a chi è alla ricerca di lavoro.

Il 27 maggio in particolare affronteremo il mondo social: impareremo ad utilizzare le piattaforme web come nuovi strumenti utili per muoversi all’interno del mondo del lavoro.

(CSV di Padova)