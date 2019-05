Porta il velo, esclusa da palestra

E’ accaduto a Mirandola, nel modenese



Bologna, 3 mag. (AdnKronos) – E’ stata esclusa da una palestra privata di Mirandola (Modena) perche’ portava il velo: e’ accaduto, venerdi’ scorso, a una ragazza marocchina alla quale il Comune di Mirandola esprime “solidarieta’ e vicinanza”. E’ stata proprio la ragazza, nei giorni scorsi, a denunciare l’accaduto con una lettera al Comune.

“Le sto scrivendo per un episodio che ho vissuto venerdi’, un episodio che non caratterizza Mirandola, la mia Mirandola, e i suoi abitanti. Venerdi’ mi sono recata in una palestra per iscrivermi e usufruire dei suoi servizi, il proprietario, mirandolese, ha rifiutato la mia iscrizione poiche’ mi vesto in modo poco ‘occidentale'”, ha scritto al Comune la ragazza, che ha 28 anni, e’ interprete e mediatrice culturale. “Ho chiesto piu’ chiarimenti ed egli ha risposto che nella sua palestra non iscrive Batman o suore, alludendo al velo che copre il mio capo, ma senza indicarlo in modo diretto, egli ha continuato ad alludere a persone mascherate e suore, senza darmi una ragione e ha concluso dicendo ‘mia palestra, mie regole'”. “Ho cercato di spiegargli e fargli vedere che sono una ragazza ‘all’occidentale’ e chi mi conosce sa benissimo che non giro con i ‘tipici’ vestiti neri, lunghi e larghi. Sono una ragazza che conosce la legge, la Costituzione e i suoi principi e i suoi precetti, e cio’ che mi e’ successo non ha scusanti – ha spiegato – E’ difficile descrivere la mia sensazione, un misto di rabbia, delusione e tristezza. Vorrei condividere questo episodio con lei e denunciare questo atto di razzismo inspiegabile”.

“La decisione del titolare della palestra – spiega l’amministrazione comunale – e’ inaccettabile, perche’ lede i diritti fondamentali sui quali si basa la nostra convivenza civile. Purtroppo siamo di fronte all’ennesimo frutto avvelenato di chi, ogni giorno, semina odio e paure”. L’Amministrazione comunale fa sapere di aver “gia’ incontrato la giovane, alla quale ha assicurato supporto per ogni azione che intendesse intraprendere per far valere i suoi diritti (la palestra, va ricordato, svolge un servizio pubblico, sebbene sia gestito da privati)”.

