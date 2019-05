Napoli, spari in strada: ferita una bimba

Tre le persone – tra cui la bambina – ferite da colpi d’arma da fuoco nel quartiere Poggioreale in due diverse sparatorie



– Tre persone, tra cui una bambina, sono state ferite da colpi d’arma da fuoco nel corso di due sparatorie a Napoli, nel quartiere Poggioreale. In piazza Nazionale un uomo e’ stato colpito ed e’ stato portato all’ospedale Loreto Mare. A poca distanza, in via Polveriera, una donna e’ stata ferita ad un gluteo e una bambina ferita di striscio.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, una ha portato la donna in ospedale e l’altra ha portato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Santobono al Vomero. La polizia indaga sull’accaduto che sta cercando di capire la dinamica dei fatti e se si sia trattato di due sparatorie diverse oppure legate tra loro.

(Adnkronos)