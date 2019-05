Morgan e Rancore al Circolo degli Illuminati per il Synth Day

Musica





Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Domani torna al Circolo degli Illuminati di Roma (via Libetta 1) il Synth Day & Night, l’evento dedicato al mondo dei sintetizzatori e alla produzione musicale moderna. Un appuntamento che svela i segreti e le curiosita’ su come e’ prodotta la musica dei nostri giorni, grazie a workshop, esposizioni, incontri, musica dal vivo e dj set. Synth Day & Night, nelle passate edizioni realizzate nel club di Via Libetta, ha sempre coinvolto numerosi appassionati e curiosi, vista la presenza di musicisti ed esperti di fama nazionale e internazionale come Wolfgang Fl?r dei Kraftwerk, Riccardo Sinigallia, Motta, Galeffi, Marco Rissa dei TheGiornalisti.

Quest’anno si comincia alle 14 per proseguire fino a tarda notte, con esposizioni, prove pratiche dei strumenti e workshop realizzati da esperti del settore. Spicca su tutti il panel ‘Free to be Freak! Produrre Musica Fuori dagli Schemi nel 2019 – , con Ernesto Assante come moderatore. Intervengono alcuni fra i protagonisti della scena pop, elettronica, indie e trap attuale: Morgan, Frenetik & Orange, Francesco Tristano, Sick Luke, Eugene, Drone 126, Pistie. E anche il rapper Rancore, fresco del duetto sanremese con Daniele Silvestri.

Durante la parte serale c’e’ grande attesa per l’esibizione di Francesco Tristano, pianista e compositore capace di unire musica classica e contemporanea con l’elettronica e la techno. Una sintesi personalissima e unica che ha permesso all’ artista lussemburghese con origini italiane di esibirsi sia in festival e club del momento, sia in famose sale da concerto dedicate alla classica. Previste anche le performance elettroniche dei Mangaboo, il duo formato da Giulietta Passera (The Sweet Life Society) e Pisti (Motel Connection), e il dj set di Bob Vito. Nel giardino del Circolo degli Illuminati, si susseguiranno esibizioni di deejay e musicisti emergenti della scena capitolina.

