Lazio-Atalanta: per non perdere il treno Champions si punta sul ritorno al gol di Immobile (quota 2,00)

Roma, 3 maggio 2019 – Due partite, quattro squadre, un’intera stagione in ballo. In Lazio-Atalanta e Genoa-Roma ci si gioca tantissimo sia per quel che riguarda la Champions League sia per quel che riguarda la lotta salvezza. All’Olimpico andra’ in scena uno scontro diretto per il quarto posto. La Lazio, attualmente ottava, si gioca le sue ultime chance: l’ ‘1 – e’ quindi favorito a 2,30. La ‘X – e’ in lavagna a 3,40, il ‘2 – a 3,06. I biancocelesti hanno vinto 21 dei 50 precedenti giocati all’Olimpico in Serie A, e per il 41% degli utenti di Planetwin365 sono favoriti. Il 28% delle persone scommette sul pareggio, il restante 31% sul colpo ospite. Negli ultimi 8 scontri diretti si e’ registrato in 6 occasioni il segno Goal, non a caso piu’ probabile del No Goal (rispettivamente proposti a 1,45 e 2,56). Anche l’Over 2,5 e’ favorito sull’Under, offerti a 1,65 e 2,11 La vittoria dell’Atalanta mantenendo la porta inviolata si puo’ giocare a 6,91. A 3,95 l’eventualita’ che i bergamaschi vincano, senza incassare reti, la ripresa. Zapata ha segnato in due delle ultime tre partite giocate contro la Lazio: la sua marcatura e’ proposta a 2,50. Anche Immobile ha timbrato il cartellino in due delle ultime tre partite contro l’Atalanta: il suo gol e’ in lavagna a 2,00. Sara’ importantissima anche la partita fra Genoa e Roma. I padroni di casa vanno a caccia di punti utili per la salvezza, i giallorossi, attualmente quinti in classifica, devono vincere per continuare a coltivare il sogno Champions. La squadra di Ranieri e’ favorita a 1,97 e ben il 48% degli utenti di Planetwin365 e’ convinto che sbanchera’ a Marassi. La ‘X – , proposta a 3,45, viene giocata dal 27% degli utenti, l’ ‘1 – (a 3,87) solo dal 24%. E’ addirittura dal 1992 che la partita fra Genoa e Roma (indipendentemente che sia giocata a Marassi o all’Olimpico) non finisce 0-0: tale risultato esatto vale 14,18 volte l’importo scommesso. Per quel che riguarda il Multi-Gol, che la Roma riesca a segnare una o due reti e’ un’ipotesi offerta a 1,62. Dzeko in carriera ha segnato solo un gol al Genoa (su 6 partite): la sua rete e’ proposta a 2,35.

Planetwin365 e’ uno dei principali brand del mercato internazionale del betting e gaming, presente anche in Italia, online e retail.

