Kaspersky Internet Security for Android consente alla tecnologia Machine Learning di proteggere gli utenti dalle cyberminacce avanzate

(Milano, 3 maggio 2019) – La soluzione Kaspersky Internet Security for Android e’ stata potenziata con una nuova funzionalita’, Cloud ML for Android, per combattere ancora piu’ efficacemente le cyberminacce in continua evoluzione. Questa nuova funzionalita’, basata sulla tecnologia Machine Learning, assicura il rilevamento proattivo e immediato di malware avanzati o precedentemente sconosciuti, cosi’ da minimizzare i rischi di esposizione dei dispositivi mobili ai cyberattacchi. Grazie a questa novita’, le applicazioni malevole che potrebbero essere state scaricate su un dispositivo mobile vengono rilevate prima della loro attivazione.

Milano, 3 maggio 2019 – Negli ultimi anni le cyberminacce rivolte ai dispositivi mobile si sono evolute in modo molto rapido, tanto che i sistemi di protezione esistenti non sono in grado di tenere il ritmo dei loro cambiamenti. I cybercriminali diventano sempre piu’ creativi e trasformano i malware in modo sistematico, tanto da rendere sempre piu’ difficile la loro identificazione. Considerata la rapida diffusione delle nuove tipologie di malware, un aggiornamento sufficientemente veloce delle soluzioni di sicurezza che li rilevano puo’ essere problematico. Un passo in avanti nella lotta contro la cyberminacce, in costante evoluzione o sconosciute, e’ rappresentato da Kaspersky Internet Security for Android, che e’ stato aggiornato con una nuova tecnologia: Cloud ML for Android. Questa tecnologia permette alla soluzione di sicurezza di Kaspersky Lab di reagire in modo ancora piu’ veloce alle cyberminacce sconosciute e di ridurre al minimo il numero dei falsi positivi. Quando un utente scarica un’applicazione sul proprio dispositivo mobile, la tecnologia impiega algoritmi di Machine Learning da cloud che sono stati preparati sulla base di milioni di sample di malware. Questo approccio prevede l’analisi, in meno di un secondo, di migliaia di parametri diversi dell’applicazione, inclusi i permessi richiesti e gli entry point, e fornisce istantaneamente un verdetto accurato. Anche se l’applicazione si rivela un malware specifico o modificato mai visto prima, Cloud ML for Android lo riconoscera’ come un oggetto malevolo, basandosi su parametri tipici che corrispondono a cyberminacce gia’ conosciute. La nuova tecnologia non utilizza solo algoritmi di Machine Learning, ma anche le informazioni di Kaspersky Security Network – l’infrastruttura di Kaspersky Lab ‘cloud-based – , complessa e distribuita, che esamina le cyberminacce anonimizzate e collegate a flussi di metadati condivise in modo volontario da milioni di utenti in tutto il mondo.

Morten Lehn, General Manager Italy di Kaspersky Lab ha commentato: ‘Secondo una recente ricerca di Kaspersky Lab, il numero degli attacchi tramite malware mobile e’ raddoppiato nel 2018, mentre i cybercriminali continuano ad inventare nuovi modi per crearli e distribuirli. Le tecnologie anti-malware devono stare al passo con questa continua evoluzione. La nostra soluzione di sicurezza per il mondo mobile, Kaspersky Internet Security for Android, protegge gia’ milioni di utenti dalle cyberminacce avanzate o sconosciute. Questa nuova tecnologia perfeziona la capacita’ e la velocita’ di rilevamento di queste cyberminacce, rendendo le esperienze su mobile migliori e piu’ sicure. –

Maggiori informazioni su Kaspersky Internet Security for Android sono disponibilionline sul sito web dell’azienda.

