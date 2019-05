IN VENETO LA PRIMA COMUNITA’ AGROENERGETICA. CON L’ACCORDO TRA FORGREEN E COLDIRETTI, 2MILA IMPIANTI AGRICOLI ALIMENTANO 60 UFFICI E SEDI

3 maggio 2019 – Oltre cento milioni di chilowattora all’anno prodotti da 2 mila mini impianti fotovoltaici installati nelle imprese agricole permetteranno l’autonomia energetica degli uffici centrali e periferici della Coldiretti Veneto. L’annuncio arriva proprio nel giorno della consultazione del Piano Energia Clima ed è il risultato dell’accordo siglato tra l’associazione degli agricoltori e ForGreen, operatore energetico 100% rinnovabile veronese e sviluppatore di comunità energetiche rivolte ad imprese e persone. “Si tratta di una vera comunità energetica, fatta di realtà rurali virtuose che hanno intrapreso un percorso a ridotto impatto ambientale per la loro attività”, spiega Daniele Salvagno, Presidente regionale di Coldiretti. “Grazie agli associati che in questi mesi hanno prodotto e ceduto la propria Energia agricola a km 0 a ForGreen, che in qualità di gestore della filiera la sta portando nelle fattorie e nelle abitazioni, da oggi anche 60 sedi amministrative potranno operare in regime di autosufficienza evitando l’emissione in atmosfera di circa 400 tonnellate di CO2”. Promosso da Coldiretti Veneto e ForGreen a partire dal 2018, “il progetto Energia agricola a km 0 è nato innanzitutto per fornire a tutti gli aderenti produttori di energia rinnovabile, un servizio completo che li aiuti a valorizzare al meglio l’esperienza della propria filiera energetica: dalla produzione al consumo, passando per la gestione amministrativa e tecnica degli impianti”, dichiara Vincenzo Scotti, Amministratore Delegato di ForGreen. “Oggi il progetto è entrato nella sua seconda fase, ovvero la creazione di una vera e propria filiera energetica a km 0, che permetterà a tutti gli Associati Coldiretti di consumare l’energia rinnovabile prodotta dagli impianti delle aziende agricole produttrici di energia”. Coldiretti Veneto ha scelto di rendere concreto il proprio impegno nei confronti del Piano Energia Clima, entrando attivamente a far parte della propria comunità energetica attraverso il consumo della stessa energia prodotta dalle aziende Associate, insieme a tutti i Soci che non possiedono un proprio impianto fotovoltaico, ma che potranno beneficiare di questa energia sostenibile e a condizioni vantaggiose. Tutta l’energia di filiera viene gestita da ForGreen, partner tecnico ed energetico del progetto, che ritira l’energia prodotta dagli Associati, la certifica con le Garanzie d’Origine, con il marchio internazionale per la sostenibilità energetica EKOenergy e con un sistema di contabilizzazione di filiera energetica di community. Questa energia viene poi consumata nelle Sedi Coldiretti Veneto, nelle aziende agricole e nelle abitazioni degli Associati ad un prezzo convenzionato e sempre più vantaggioso all’aumentare del numero degli partecipanti alla community. Il progetto Energia agricola a km 0 è stato sviluppato con l’obiettivo primario di trasformare un bisogno quotidiano in una scelta responsabile. Partendo dal facilitare gli Associati nel portare avanti un percorso di sostenibilità iniziato con l’installazione di un impianto fotovoltaico, la “chiusura del cerchio” per Coldiretti Veneto e ForGreen, consiste nella diffusione di una nuova cultura energetica che sensibilizzi anche i consumatori finali nei confronti dell’utilizzo di Energia agricola a km 0 e stimoli anche la nuova produzione da fonti energetiche rinnovabili.

