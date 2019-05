Este: Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici

Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici

Ritorna domenica 12 maggio Bimbimbici, la festosa pedalata dedicata ai bambini delle scuole dell’obbligo accompagnati dai loro genitori e nonni, per le vie, piste e percorsi ciclabili e aree naturalistiche, ideata da FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) e organizzata dal Comune.



Lo slogan di quest’anno è “Bimbimbici: la nuova fiaba della bicicletta”, con particolare attenzione al clima e all’ambiente, perché la bicicletta non è un mezzo qualunque ma può vantare molti superpoteri, perché non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e rende le persone più felici e allegre.



Il ritrovo della pedalata è previsto per le ore 9,30 presso Piazza Maggiore; il corteo in sella alle biciclette, accompagnato dai volontari del SOGIT e dai volontari della Protezione Civile, percorrerà la pista ciclabile che attraversa il centro fino ad arrivare all’area naturalistica Restara e, spostandosi su Via Riva di Fiume secondo il percorso definito nella planimetria dell’allegato programma, raggiungerà nuovamente la Piazza Maggiore.



A seguire, merenda per tutti offerta dal Comune e un simpatico gadget di @Bimbimbici official in omaggio ad ogni bimbo iscritto. In caso di pioggia l’evento sarà riproposto alla domenica 26 maggio con lo stesso programma.