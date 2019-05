Effetto Brexit sul voto locale Gb

Le urne premiano Verdi, LibDem e indipendenti



Londra, 3 mag. (AdnKronos) – L’effetto Brexit si fa sentire sulle urne in Inghilterra e Nord Irlanda, dove le elezioni locali per il rinnovo di 248 consigli, sei sindaci e tutti gli 11 consigli nordirlandesi hanno premiato Verdi, LibDem e indipendenti a scapito di Conservatori e Laburisti, stando ai risultati relativi a 100 consigli inglesi e in attesa di quelli dei restanti 140 in Inghilterra e degli undici nordirlandesi.

Al momento i Conservatori avrebbero perso circa 400 seggi, i LibDem ne avrebbero guadagnati oltre 270, e a questi si aggiunge il controllo di otto consigli. Per il portavoce LibDem Sir Ed Davey si tratta “dei migliori risultati da una generazione”: “Se volete fermare la Brexit, se volete veramente far tornare in gioco il nostro Paese, votate Liberal Democratici, questo e’ il messaggio di ieri sera”.

(Adnkronos)