CryptoHound rivela che l’Estonia sfida la leadership della Crypto Valley

– LUGANO, Svizzera, 2 maggio 2019 /PRNewswire/ — Una nuova ricerca di ORS CryptoHound intitolata “How Estonia Became Home to 700+ Blockchain Companies” rivela che questo piccolo Paese nordico e’ riuscito ad attirare tante aziende blockchain quanto la cittadina svizzera di Zugo, nota anche come Crypto Valley.

Nel tentativo di spiegare questo successo, i ricercatori dell’ORS Group hanno intervistato i piu’ importanti avvocati, sviluppatori di software e service provider aziendali estoni tra cui NJORD Estonia, Comistar Estonia, Guardtime, Private Financial Services, Eesti Consulting, KRM Advisor e Consulting24.co. Tutti gli esperti hanno concordato che i quattro pilastri che hanno aiutato l’Estonia a spianare la strada verso il successo sono la possibilita’ di creare e gestire aziende online, la totale esenzione fiscale sui profitti non distribuiti, la facilita’ di ottenere una licenza per criptovaluta e avanzate norme antiriciclaggio.

Le aziende intervistate hanno anche evidenziato che nel 2019 le normative antiriciclaggio continueranno a svolgere un ruolo centrale per la regolamentazione delle valute virtuali in Estonia. In particolare, la Estonian Financial Intelligence Unit ha ora ottenuto l’autorizzazione a convocare i richiedenti di criptolicenze per un colloquio individuale “al fine di garantire la familiarita’ con le normative antiriciclaggio e incoraggiare le denunce qualora si sospettino attivita’ di riciclaggio di denaro o finanziamento a organizzazioni terroristiche.”

“Sviluppando CryptoHound, puntiamo a creare una fiducia universale nelle valute virtuali,” ha affermato Fabrizio Fontana, Pre-Sales Manager di ORS Group. “Vogliamo consentire a ogni utente di tracciare e analizzare le criptotransazioni a livello avanzato. Unitamente a norme antiriciclaggio e infrastrutture tecniche ben sviluppate, come quella presente in Estonia, questo e’ un incredibile balzo in avanti verso una realta’ blockchain piu’ trasparente,” ha aggiunto.

Informazioni su CryptoHound:

CryptoHound e’ un’intuitiva piattaforma multi-blockchain, concepita per l’analisi, la ricerca e la creazione di report sulle transazioni in BTC, ETH e token ERC-20, attraverso l’uso di algoritmi di Intelligenza Artificiale (AI). La piattaforma e’ dotata di numerose funzionalita’, tra cui il tracciamento dei flussi di moneta per un indirizzo specifico, la visualizzazione del portafoglio del token, il calcolo dei valori storici del token e la generazione di report simili a estratti conto bancari. Tra gli utenti si annoverano trader di criptovalute, analisti finanziari e professionisti della conformita’.

