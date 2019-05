Case a un euro, offerte da tutto il mondo

Saranno aperte mercoledi’ le buste per l’acquisto di dimore nel centro storico di Sambuca di Sicilia nell’agrigentino



Palermo, 3 mag. (AdnKronos) – Conto alla rovescia a Sambuca di Sicilia nell’agrigentino per ‘Case a un euro’, il progetto che ha conquistato la ribalta internazionale dopo la decisione dell’Amministrazione comunale di vendere alcuni immobili abbandonati del centro storico al prezzo simbolico di un euro a base d’asta. Mercoledi’ prossimo, alle 10.30 a Palazzo Panitteri, alla presenza di un notaio, saranno aperte le buste con le offerte arrivata nel Comune in provincia di Agrigento da tutto il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, dall’Argentina alla Norvegia, dalla Russia a Israele, dall’Ungheria ai Paesi arabi. E’ bastato un servizio della Cnn poi ripreso dal giornale ‘The Guardian’ con le immagini di Sambuca perche’ il centralino del Comune fosse intasato da centinaia di telefonate e il server da oltre 100mila e-mail, tanto da rendere necessaria la creazione di una task force per rispondere alle migliaia di richieste, invitando i potenziali acquirenti a visitare direttamente sul posto gli immobili a disposizione.

Il progetto si inserisce all’interno delle iniziative per la promozione del comune della Valle del Belice, che nel 2016 ha conquistato il titolo di ‘Borgo piu’ bello d’Italia’, e che ha registrato negli ultimi tre mesi un vero e proprio boom di presenze turistiche, soprattutto dall’estero. Il progetto delle ‘Case a un euro’ ha dato un formidabile impulso anche al mercato immobiliare privato con oltre cinquanta case gia’ vendute. Infine, le ‘case a un euro’, infine, diventeranno anche un format televisivo internazionale: il network ‘Discovery Channel’ ha inviato un’offerta per l’acquisto di una casa la cui ristrutturazione sara’ seguita da una troupe tv e raccontata da una nota attrice americana.

(Adnkronos)