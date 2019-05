Sanita: regione veneto a sindacati, nessun boicottaggio su nuovi contratti (3)

(AdnKronos) – “Il Sindacato ANAAO puo certamente confermare quanto affermato, visto che il testo di questa norma e stato con lo stesso sindacato concordato nel corso di incontri informali”, assicura la Regione Veneto.

Chiariti gli esatti termini della questione la Regione del Veneto, “nonostante poco costruttivi atteggiamenti polemici, continuera il suo impegno per avere piu ampie condizioni di autonomia e maggiori risorse per retribuire in maniera piu adeguata i propri professionisti della sanita”.

(Adnkronos)