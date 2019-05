Roma, auto a fuoco vicino a caserma

La vettura incendiata vicino alla caserma Trionfale di via Tommaso Campanella. Preoccupazione e’ stata espressa dal Movimento sindacale autonomo di polizia



Roma, 2 mag. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli

”Siamo preoccupati per le auto incendiate questa notte a Roma nei pressi della caserma Trionfale di via Tommaso Campanella, dove alloggiano sia i dirigenti che gli agenti della Polizia di Stato”. Lo denuncia in una nota il segretario generale del Movimento sindacale autonomo di polizia Fabio Conesta’, parlando dell’incendio davanti il Museo delle auto storiche della Polizia. ”Speriamo non si tratti di atti intimidatori in linea con le note scritte anti-polizia apparse nella Capitale – sostiene Conesta’, la cui macchina e’ stata vittima di un furto sempre nei pressi della caserma – Non va mai abbassata la guardia, soprattutto nei confronti di una struttura che ha subito anni fa l’incendio del portone”.

